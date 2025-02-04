影／北市警車轉彎害女騎士自摔？警：全案移請交大採證

台北市大安警分局新生南路派出所一輛警車昨天近午11時許巡邏，在信義路一處巷弄轉彎會車時，一輛機車疑似因為警車轉彎，急煞不慎自摔，有民眾質疑警車沒有停下查看逕自離去，目前大安警分局表示，已主動聯繫機車騎士，進行事故的採證及訪談。

警方說，新生南路派出所員警，3日11時20分許，擔服金融機構巡守勤務，駕駛警用車輛，沿信義路3段147巷12弄由東向西行駛，右轉信義路3段147巷口時，致使沿信義路3段147巷南向北行駛的機車駕駛，急煞失控自摔，不過警方檢視警用車輛車載行車記錄器影像，並未與機車發生碰撞。

為釐清事故經過，分局將主動聯繫機車騎士採證及訪談，移請交通大隊分析研判肇事原因，以商議後續民事賠償事宜，以及員警行政責任歸屬。目前警方已與當事人周姓女子聯繫，全案將移請交通警察大隊採證及製作訪談紀錄，以釐清責任歸屬。