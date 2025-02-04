影／過年爽放煙火…700萬PU跑道毀了！台東小學調監視器揪凶手
台東縣太麻里鄉大王國小700餘萬元PU跑道操場，過年期間遭民眾爽放煙火後，導致跑道鋪面遭燒毀損，恐需再花錢整修。家長怒批「沒良心」。學校表示，已調閱相關監視畫面，希望找到放煙火的人，不排除求償。
校長黃子誠說，這個很新的PU操場是學校前年好不容易爭取經費來興建，為珍惜資源避免遭破壞，老師多次於集會場合向學生宣導嚴禁施放煙火，也在門口張貼標語提醒，去年沒事，但今年過年就毀了，真的很傻眼。
大王國小過去操場是紅土跑道，但易造成學生運動時，跌倒受傷，學校曾多次向上級爭取經費，卻礙於經費資源有限，遲遲無法改善，直到前年獲735萬元，興建PU材質的跑道，煥然一新，全校師生開心極了。
不過，今年農曆春節假期才剛結束，學校發現操場跑道多處遭燃放的煙火燒損，且留下不少煙火殘骸，讓學校相當無奈及氣憤，畢竟燒毀的跑道鋪面，需再找錢修復，有廠商預估修復約上萬元跑不掉。
實際走進學校操場，雖然煙火殘骸已被老師及家長撿拾，但仍有沖天炮、仙女棒等殘骸遺留下來，跑道上也留下明顯火焰燒過的痕跡，甚至燒毀損。附近住戶表示，這裡的小朋友會去學校放，有可能是外地回來的人或遊客。
「真的很可惡！太沒良心了。」一名家長氣憤的說，若是孩子看不懂校門口標語就算了，大人總該知道意思吧！校園放鞭炮就不被允許，萬一真的發生意外，誰要負責，他支持學校抓凶手，然後負起該負的責任。
學校表示，目前已調閱相關監視畫面，希望找到放煙火的人，不排除求償。同時也呼籲民眾，學校不僅PU操場嚴禁火源，頂樓相關太陽能光電設施，更嚴禁火源，一旦燃放鞭炮導致燃燒，後果嚴重。
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