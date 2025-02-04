調查局基層幫長官「打考績」：把據點當車伕

春節年假結束，調查局基層前天在外網PO出一份幫主管「打考績」的KPI，評論主官管的處事與專業表現，從局本部到外勤處站皆有人被點名，有調查官填寫問卷時說道，中部一名國安組長把據點當車伕使喚，總是要據點參加不必要的餐敘，影響據點工作效率，原PO一出引發不少基層熱議。

據了解，調查官幫長官打考績的問卷，是去年12月21日開放填寫，前晚於外網公布，內容包括「專業能力」、「領導統御」、「評語」等；有近百名主官管被點名，評語褒貶不一，有人被諷刺「毫無工作能力」，也有人被稱讚是「帶人帶心的好長官」。

根據問卷內容顯示，局本部一名負責洗錢業務的科長，「上班永遠都在看自己的書，對業務完全不了解，與同仁相處也大有問題，不懂為何能升官？」另有人指出，該科長「於柬埔寨會議期間，不僅需要他人充當翻譯，甚至在全程會議以及外單位安排的活動中，屢屢失聯，未能履行應有職責」。

另有北部一名外勤主管被評語是「經常於上班時間使喚下屬去跑腿買咖啡、買香菸買餐點飲料，下屬敢怒不敢言，不會為基層著想」；也有一名南部主管被指稱「決策朝令夕改，導致人事異動總是一拖再拖，承諾一再跳票，搞得氣氛極差，引起對立」。