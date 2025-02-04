寒流急凍！彰化縣32小時68人急病送醫 3人無呼吸心跳

寒流來襲 ，彰化縣今天清晨最低溫約10度，消防局統計，彰化縣從3日零時到今天清晨8時共32小時 ，計有68人急病送救護，其中有3人非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止），由於低溫仍將持續，消防局呼籲民眾仍做好保暖，如有不適應盡速就醫。

這3個OHCA病患，分別2男1女，年齡最高是芳苑鄉88歲女性，最年輕72歲。消防局強調，此一統計與平時數據大致相當，也並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

由於藝人大S疑因感染流感，在日本兩度送醫，仍回天乏術，消防局呼籲民眾，近日流感嚴重，加上天氣寒冷，民眾如有身體不適，應即時就醫，不要延誤病情。

消防局表示，這波寒流氣溫仍會持續下探，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，都可以考慮做多層次的穿搭，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。