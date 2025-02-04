影／新北衛浴包商有槍 警抓人…他跳5尺溝渠摔慘落網
新北市一名陳姓衛浴設備包商去年初被台中市刑大掌握，涉非法持有槍支。檢警偵查後，去年5月間趁陳在工廠內作業時抓人，陳見警方上門，逃下工廠後門的5尺深溝渠，結果摔傷頭頸，倒地不起。警方查獲一把手槍、多發子彈，檢方訊問後命以10萬元交保，近日以槍砲罪起訴他。
台中市刑大偵二隊在去年初獲報，新北市陳姓男子（45歲）素行不良，從事衛浴包商工作，涉非法持有槍支，經報請士林地檢署檢察官指揮後，展開偵辦，去年5月間完成蒐證，趁陳在工闖內作業時抓人。
不過檢警搜索時，陳男見警方上門，連忙往工廠後門逃逸，陳工廠後門與前門因排水設計，有不小的高度落差，陳男跳下5公尺深的溝渠，企圖逃逸，警方也奮勇跳下，陳跳下溝渠後，摔傷自己的頭部、頸椎，無法再逃逸，追緝的刑警則是受輕傷無礙。
警方隨後在工廠內，查獲仿金牛座手槍1把、彈匣1個)、子彈29發、手機2支等證物，陳男落網後辯稱，槍支是由身分不明的網友介紹，在一處網站以25萬元購買，不過警方循線查緝時，發現該網站早已關閉，將擴大追查槍支來源。
警詢後將陳男依槍砲罪送辦，檢方訊問後命以10萬元交保，近日偵結依槍砲罪起訴他。
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