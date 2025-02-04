快訊

大S流感病逝震驚全台…台中診所大爆滿 醫：病人暴增1倍

台積電開高15元 帶動台股走揚141點開22,836點

iOS 18.4讓Siri強化3個超能力！專家曝「Vision Pro的未來有希望了」

影／新北衛浴包商有槍 警抓人…他跳5尺溝渠摔慘落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市一名陳姓衛浴設備包商去年初被台中市刑大掌握，涉非法持有槍支。檢警偵查後，去年5月間趁陳在工廠內作業時抓人，陳見警方上門，逃下工廠後門的5尺深溝渠，結果摔傷頭頸，倒地不起。警方查獲一把手槍、多發子彈，檢方訊問後命以10萬元交保，近日以槍砲罪起訴他。

台中市刑大偵二隊在去年初獲報，新北市陳姓男子（45歲）素行不良，從事衛浴包商工作，涉非法持有槍支，經報請士林地檢署檢察官指揮後，展開偵辦，去年5月間完成蒐證，趁陳在工闖內作業時抓人。

不過檢警搜索時，陳男見警方上門，連忙往工廠後門逃逸，陳工廠後門與前門因排水設計，有不小的高度落差，陳男跳下5公尺深的溝渠，企圖逃逸，警方也奮勇跳下，陳跳下溝渠後，摔傷自己的頭部、頸椎，無法再逃逸，追緝的刑警則是受輕傷無礙。

警方隨後在工廠內，查獲仿金牛座手槍1把、彈匣1個)、子彈29發、手機2支等證物，陳男落網後辯稱，槍支是由身分不明的網友介紹，在一處網站以25萬元購買，不過警方循線查緝時，發現該網站早已關閉，將擴大追查槍支來源。

警詢後將陳男依槍砲罪送辦，檢方訊問後命以10萬元交保，近日偵結依槍砲罪起訴他。

新北市陳姓男子非法持有槍彈，警方去年查緝時，他跳下5公尺深溝渠摔傷落網。記者陳宏睿／翻攝
新北市陳姓男子非法持有槍彈，警方去年查緝時，他跳下5公尺深溝渠摔傷落網。記者陳宏睿／翻攝
新北市陳姓男子非法持有槍彈，警方去年查緝時，查獲一把改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市陳姓男子非法持有槍彈，警方去年查緝時，查獲一把改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市 新北 槍砲彈藥 網站

延伸閱讀

影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

台中賊偷車欲工作求溫飽…多日未進食2小時落網 警自掏腰包買飯

彰化工廠大火臭到台南 市府籲外出戴口罩

影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見

相關新聞

高雄山區溪水暴漲12人受困全救出 2送醫

12名登山客1日遇高雄山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上下切溪谷困難，消防局申請空勤總隊支援，前天先吊掛...

寒流急凍！彰化縣32小時68人急病送醫 3人無呼吸心跳

寒流來襲 ，彰化縣今天清晨最低溫約10度，消防局統計，彰化縣從3日零時到今天清晨8時共32小時 ，計有68人急病送救護，...

影／新北衛浴包商有槍 警抓人…他跳5尺溝渠摔慘落網

新北市一名陳姓衛浴設備包商去年初被台中市刑大掌握，涉非法持有槍支。檢警偵查後，去年5月間趁陳在工廠內作業時抓人，陳見警方...

女山友中央山脈南二段縱走 未見行蹤失聯高雄消防搜救

劉姓女山友1月31日和陳姓男山友登中央山脈南二段縱走，預計2月4日從東埔登山口出，後疑因腳程不一，兩人先後出發，相約2日...

獨／高雄網紅女警穿低胸薄紗拍火辣開工影片 被長官關切下架

高雄有「飛天小女警」之稱的網紅女警「小貝」蔡玉貝，因拍交通宣導影片爆紅，粉絲有5.8萬人，去年10月考上市刑大科偵隊偵查...

調查局基層幫長官「打考績」：把據點當車伕

春節年假結束，調查局基層前天在外網PO出一份幫主管「打考績」的KPI，評論主官管的處事與專業表現，從局本部到外勤處站皆有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。