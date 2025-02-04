獨／高雄網紅女警穿低胸薄紗拍火辣開工影片 被長官關切下架

高雄有「飛天小女警」之稱的網紅女警「小貝」蔡玉貝，因拍交通宣導影片爆紅，粉絲有5.8萬人，去年10月考上市刑大科偵隊偵查佐，小貝大年初五上傳一則身穿薄紗、低胸露乳溝的火辣開工影片惹議，被長官關切後雖下架，但影片已遭瘋傳；基層警怒批，利用警察身分博眼球和流量。

女警小貝拍攝年初五開工的影片貼在自己IG，15秒的影片中只見小貝穿著低胸露乳溝的一件式薄紗，坐在床上，不時露出眨眼、吐舌、手指嘟著臉頰的可愛表情，影片打上「初五開工嗎？！（誤）」的字幕，下方還有「偷放小福利」5字及害羞表情貼。

火辣開工影片讓不少粉絲大年初五一飽眼福，但影片也讓所屬長官瞧見，經關切「曉以大義」後下架。

但女警小貝身穿薄紗露乳溝的火辣開工影片早已瘋傳，高雄有基層員警認為，「影片有點情色，絲毫未顧及自己是警察人員，拍片目的何在？」。

臉書靠北Police昨晚貼出一則看似呼應這則影片的貼文，文中指出，那些所謂的「網紅」警察們，要利用身上這身制服博取眼球還有流量，是你們的自由；有幸得到長官的「賞識」也得到了良好的位置，免去在外受理案件、風吹日曬的機會，還不知足；原PO並質疑這些網紅們「警察是你的正職？還是兼職？」。

女警「小貝」蔡玉貝，去年10月考上市刑大偵查佐，因網路專長，被納編進入科偵隊時，當時高雄警界就對她是否能執行科技偵查犯罪的能力有不少質疑聲浪，但市刑大仍力排眾議，強調蔡具有電腦偵防能力，會借重她網路專長，協助刑大偵辦各類犯罪，尤其是打詐、防制洗錢方面案件。