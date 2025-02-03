女山友中央山脈南二段縱走 未見行蹤失聯高雄消防搜救

劉姓女山友1月31日和陳姓男山友登中央山脈南二段縱走，預計2月4日從東埔登山口出，後疑因腳程不一，兩人先後出發，相約2日晚間於塔芬鼓山屋會合，昨晚陳男見劉女未依約抵達且聯繫不上，陳請友人求救，消防局已派遣4人小組出發，明早將申請直升機支援。

臉書社團「登山借問站」有山友代發失聯訊息，希望在南二段的山友能幫忙，文中指，一群山友預計從向陽進東埔出，後出發時僅有2名隊友上山，今天在群組裡，其中一名山友發訊說，另名山友落後了，且未依照修改後的計畫於昨天到達塔芬鼓山屋。

文中指出，失聯的山友身上有帳棚及各種過夜的裝備，但原先預備和她會合的山友及友人卻無法用電話和line聯繫上，因此想請在南二段的山友若有遇到這名女山友請她盡快和山下取得聯繫。

高市消防局第六大隊證實有這起山域事故的報案，六大隊指出，今天下午3時55分許接獲夏姓男子報案，指陳姓男山友和劉姓女山友於1月31日從向陽登山入山，預計2月4日從東埔出。

2月2日上午10時，陳男先行由轆轆谷山屋前往塔芬鼓山屋，劉姓女山友後出發，雙方相約於當晚在塔芬鼓山屋會合，但劉女卻未依約抵達，且目前連繫不上，陳因擔心劉女在轆轆谷山屋至塔芬谷山屋之間發生事故，因此請求協助。