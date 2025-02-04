聽新聞
0:00 / 0:00

高雄山區溪水暴漲12人受困全救出 2送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

空勤總隊昨順利將受困高雄山區拉庫音溪的6名登山客全數吊起，其中2人送醫，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
空勤總隊昨順利將受困高雄山區拉庫音溪的6名登山客全數吊起，其中2人送醫，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
12名登山客1日遇高雄山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上下切溪谷困難，消防局申請空勤總隊支援，前天先吊掛荖濃溪6人，昨又成功救援拉庫音溪6人，其中2人送醫無大礙。

消防局六大隊副大隊長曾智賢說，高雄冬天原是枯水期，今年雨量多了些，籲登山客勿輕忽。

消防局先接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，2女4男登山客因天色昏暗，下切至拉庫音溪溪畔受困。約1小時後，又接獲6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困沙洲。六大隊各派出一小組、每組4人前往救援。

救難人員評估，兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，冒險下切至溪谷，但仍有7、8處湍流的急流要克服，加上寒流將至，山區大雨，救援一刻不能緩，申請空勤總隊直升機救援。

空勤直升機先救起荖濃溪6人，另受困拉庫音溪的2女4男登山客，因距離較遠，空勤僅接觸到消防員，天色已轉暗先行撤離，救難人員考量安全，先就地紮營。

昨早空勤總隊順利將最後6人全數吊起，返航後送至小港國際機場，其中35歲李姓男山友腳扭傷，32歲沈姓女山友身體不適送醫。

山友 直升機 空勤總隊

延伸閱讀

影／攀南三段全員沒帶雪地裝備 7人求援搭機下山…消防局回應了

女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷…疑遭雪埋失蹤 雪地搜救畫面曝光

吉伊卡哇魅力驚人 高雄冬日遊樂園破320萬人次

高雄飛熊本首航 立委許智傑：和謝世謙一起爭取的

相關新聞

高雄山區溪水暴漲12人受困全救出 2送醫

12名登山客1日遇高雄山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上下切溪谷困難，消防局申請空勤總隊支援，前天先吊掛...

女山友中央山脈南二段縱走 未見行蹤失聯高雄消防搜救

劉姓女山友1月31日和陳姓男山友登中央山脈南二段縱走，預計2月4日從東埔登山口出，後疑因腳程不一，兩人先後出發，相約2日...

花蓮溪出海口漂流木又起火 風勢助長延燒1籃球場大

花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積上萬噸漂流木，今天晚間花蓮溪出海口附近漂流木又起火，風勢強勁助長火勢，燃燒面積約1個籃球...

賣盜版吉伊卡哇被逮 老翁：貨已批只好硬著頭皮賣

日本人氣IP「吉伊卡哇」在高雄港灣展示，引發盜版品之亂，還有3名氣球攤商疑因搶客大打出手，讓遊客看傻眼；警方巡邏稽查，今...

影／攀南三段全員沒帶雪地裝備 7人求援搭機下山…消防局回應了

一支7人登山隊從花蓮瑞穗入山攀登南三段，途中一名女隊員因腳踝扭傷求救，其餘6名隊友後續通報沒帶雪地裝備，不敢貿然前進，且...

影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

新春開工首日，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，濃煙直竄天際，數公里外都可見，幸無人員受困，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。