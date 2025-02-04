高雄山區溪水暴漲12人受困全救出 2送醫

空勤總隊昨順利將受困高雄山區拉庫音溪的6名登山客全數吊起，其中2人送醫，幸無大礙。記者石秀華／翻攝 12名登山客1日遇高雄山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上下切溪谷困難，消防局申請空勤總隊支援，前天先吊掛荖濃溪6人，昨又成功救援拉庫音溪6人，其中2人送醫無大礙。

消防局六大隊副大隊長曾智賢說，高雄冬天原是枯水期，今年雨量多了些，籲登山客勿輕忽。

消防局先接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，2女4男登山客因天色昏暗，下切至拉庫音溪溪畔受困。約1小時後，又接獲6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困沙洲。六大隊各派出一小組、每組4人前往救援。

救難人員評估，兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，冒險下切至溪谷，但仍有7、8處湍流的急流要克服，加上寒流將至，山區大雨，救援一刻不能緩，申請空勤總隊直升機救援。

空勤直升機先救起荖濃溪6人，另受困拉庫音溪的2女4男登山客，因距離較遠，空勤僅接觸到消防員，天色已轉暗先行撤離，救難人員考量安全，先就地紮營。

昨早空勤總隊順利將最後6人全數吊起，返航後送至小港國際機場，其中35歲李姓男山友腳扭傷，32歲沈姓女山友身體不適送醫。