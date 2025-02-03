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花蓮溪出海口漂流木又起火 風勢助長延燒1籃球場大

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積上萬噸漂流木，今天晚間花蓮溪出海口附近漂流木又起火，風勢強勁助長火勢，燃燒面積約1個籃球場大，花蓮縣消防局6車組目前努力滅火。

去年多個颱風侵襲後導致南北濱至花蓮溪出海口沿岸大量漂流木堆積，屢發生漂流木燃燒起火情形，因其火載量大，起火後造成火勢快速延燒，消防局統計，從漂流木開始堆積後，近3個多月相關火警達到20件，讓救災人員辛苦滅火。

此外，農曆春節期間，南濱公園成為許多民眾賞煙火、燃放鞭炮的熱門地點，但節日過後，卻留下大量煙火紙屑與垃圾，影響環境整潔與市容。

無黨籍縣議員魏嘉賢針對煙火垃圾與漂流木問題提出建議，盼相關單位加強清潔與垃圾管理，提高人力與機具支援，並設立「煙火垃圾回收專區」，鼓勵民眾自行清理；盤點海岸漂流木堆積情況，制定清除計畫；加裝告示牌與監視設備，防止人為引燃；鼓勵企業與環保團體共同參與清理漂流木與海岸垃圾，以社會力量減少環境負擔。

花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積上萬噸漂流木，3日晚間漂流木又起火，風勢強勁助長火勢，燃燒面積約1個籃球場大，花蓮縣消防局出動6車組努力滅火。（民眾提供）中央社
花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積上萬噸漂流木，3日晚間漂流木又起火，風勢強勁助長火勢，燃燒面積約1個籃球場大，花蓮縣消防局出動6車組努力滅火。（民眾提供）中央社

漂流木 火災 花蓮

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