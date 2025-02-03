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賣盜版吉伊卡哇被逮 老翁：貨已批只好硬著頭皮賣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

日本人氣IP「吉伊卡哇」在高雄港灣展示，引發盜版品之亂，還有3名氣球攤商疑因搶客大打出手，讓遊客看傻眼；警方巡邏稽查，今上午逮獲拎行李箱賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁；鍾無奈稱，知道警察在抓，但貨都批了只好硬著頭皮賣。

「吉伊卡哇」展示的愛河港灣現場因盜版品氾濫，授權代理商三貝多公司於1月25日向警方報案，警方巡查分別在27日逮到69歲林姓男子及34歲姚姓男子販賣仿冒品。

緊接著，2月1日又發生販賣盜版氣球的陳姓兄弟，和盧姓攤商疑因擺攤距離過近，為搶客3人起口角發生肢體衝突，大打出手，讓遊客看傻眼；警方通知3人到案，依傷害及違反社維法送辦。

苓雅警分局今天上午10時40分持續在現場巡邏稽查，發現72歲鍾姓老翁拎著行李箱在展示場的角落賣盜版的吉伊卡哇吊飾和布偶，一旁還有遊客正在徵詢商品價格，當場將鍾逮捕，帶回查辦。

據了解，鍾聲稱，知道警方在現場稽查盜版品，但因為年前就已批貨，只好硬著頭皮賣碰運氣，沒想到竟被警方查獲；警詢後，依違反著作權法函請高雄地檢署偵辦。

苓雅分局呼籲，陳列販售周邊商品，應取得官方合法授權始得為之，警方將持續加強勸導取締，違規設攤者，將依違反社會秩序維護法第79條第1款及著作權法查處，還給市民及遊客乾淨的旅遊空間。

苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁；圖為查扣的盜版吊飾和布偶。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁；圖為查扣的盜版吊飾和布偶。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查，今天上午10時40分許逮獲拎行李廂賣盜版吊飾的72歲鍾姓老翁。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方今天上午在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方今天上午在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方今天上午在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查。記者石秀華／翻攝
苓雅警分局警方今天上午在吉伊卡哇展示現場巡邏稽查。記者石秀華／翻攝

吉伊卡哇 高雄市

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