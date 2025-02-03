影／攀南三段全員沒帶雪地裝備 7人求援搭機下山…消防局回應了

一支7人登山隊從花蓮瑞穗入山攀登南三段，途中一名女隊員因腳踝扭傷求救，其餘6名隊友後續通報沒帶雪地裝備，不敢貿然前進，且恐失溫求援，7人先後被空勤直升機載下山，引發質疑。南投縣消防局表示，暫查無違規事項，未開罰。

據了解，該支7人登山隊規畫攀登南三段，1月24日從花蓮瑞穗入山，預計2月2日從南投信義下山，途經東郡大山時，年約50歲的女隊員因腳踝扭傷、泌尿道感染等向119求援，經南投縣消防局申請直升機，1月30日將載她下山送醫。

不料，該支登山隊其餘6人後續以天氣因素求救，南投縣消防局指出，該登山隊回報因高山積雪，且短時間內難以消融，但全員未攜帶雪地裝備，不敢貿然前進，又恐衣物遭浸濕，恐造成失溫或高山症，昨天也由空勤直升機將6人搭載下山。

由於，現在高山早已進入雪季，且23日山區才降雪，氣象署同日也預報，春節期間高山有機會降雪，但該登山隊卻完全沒帶雪地裝備就上山，最後更全員搭機下山，搭機時甚至邊走邊持手機錄影，引發山友質疑，根本是將直升機當計程車。

南投縣消防局表示，「南投縣登山活動管理自治條例」雖規定須依路線行程攜帶所需裝備器材，但對所需器材定義較難認定，且該隊伍有申請入山入園、投保登山保險，領隊也有急救證照，暫查無違規事項，因此未開罰。