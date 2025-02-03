快訊

賈永婕為大S直奔東京 目睹具俊曄「淚崩吻別摯愛」：心都碎了

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

汪小菲大雨中返家！ 全身濕透「臉上分不清淚水、雨水」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

新春開工首日，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，濃煙直竄天際，數公里外都可見，幸無人員受困，火勢中午控制，但場內都是易燃的塑膠原料，入夜後仍持續悶燒，消防人員調來怪手，將易燃物撥開，持續灑水降溫搶救。

火場傳出溫馨插曲，火災發生時，有外籍移工冒險衝進火場，搶救出1窩共12隻幼犬，而被救出的母犬頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌，似乎驚魂未定。

移工說，有員工養了1隻母犬，2個月前剛生下12隻幼犬，今天火災剛發生時，見火勢還沒太大，趕緊衝進火場把12隻幼犬裝進紙箱救出來，才讓牠們倖免於難。

彰濱工業區塑膠工廠火警從今天上午8時發生，彰化縣消防局共出動消防車、救護車陸續增派到28輛、救災機器人2台、無人機1台及消防人員55人前往搶救，不過因工廠內都是易燃塑膠原料，火勢雖在中午即控制，但仍持續悶燒。

且濃煙也造成周圍環境空氣品質惡化，彰化縣環保局持續監控當地空氣品質，上午發現工廠周圍的PM10一度超過儀器偵測極限1200微克/立方公尺，也呼籲民眾應關閉門窗，外出戴口罩做好防護。

外籍移工冒險衝進火場搶救出1窩12隻幼犬，被救出的母犬頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌。圖／民眾提供
外籍移工冒險衝進火場搶救出1窩12隻幼犬，被救出的母犬頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區內發生塑膠工廠火災，由於場內都是易燃的塑膠原料，入夜後仍持續悶燒，消防人員調來怪手，將易燃物撥開，持續降溫搶救。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣線西鄉彰濱工業區內發生塑膠工廠火災，由於場內都是易燃的塑膠原料，入夜後仍持續悶燒，消防人員調來怪手，將易燃物撥開，持續降溫搶救。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，有外籍移工冒險衝進火場搶救出一窩12隻幼犬。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，有外籍移工冒險衝進火場搶救出一窩12隻幼犬。圖／民眾提供
彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠今天上午發生火災，大量濃煙直竄天際，相當駭人。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠今天上午發生火災，大量濃煙直竄天際，相當駭人。圖／彰化縣消防局提供

幼犬 彰化 火災 移工

延伸閱讀

彰化工廠大火臭到台南 市府籲外出戴口罩

影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見

開工就火災 彰濱工業區工廠火警搶救中

工廠房屋稅減半 有條件

相關新聞

影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

新春開工首日，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，濃煙直竄天際，數公里外都可見，幸無人員受困，...

女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷…疑遭雪埋失蹤 雪地搜救畫面曝光

一名40多歲女性登山客攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防局派員入山搜索，雖發現疑似墜落點，但下切150公尺...

新春開業首日大火！楊梅1火鍋店全面燃燒 30多顧客緊急疏散

桃園市楊梅區梅高路的一家火鍋店今天中午開業，吸引許多客人光顧，至今天下午店內突然失火，大火一發不可收拾，該店瞬間陷入火海...

國1嚴重塞車！保時捷自撞分隔島「慘狀曝」 2人拋飛車外1人雙腿均斷

37歲梁姓男子今天下午3時許駕駛紅色保時捷，行經國道1號南向35.4公里處泰山轉接道時，不明原因自撞平面與高架分隔島頭，梁男...

影／桃機出境前男子解離症突發作 徒步迷航1公里外貨運站

農曆春節桃園國際機場旅客量激增，航警除了負責出境旅客安檢工作，還要維護航廈周圍交通順暢，忙碌之餘仍有熱心員警發揮愛心，協...

台中賊偷車欲工作求溫飽…多日未進食2小時落網 警自掏腰包買飯

台中市49歲吳姓男子是慣竊，去年底為方便找工作，在龍井行竊一輛機車代步，一進入南屯區時，即被警員在過濾失車系統時發現，犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。