影／暖！彰濱塑膠工廠悶燒 移工衝火場救12幼犬「母犬頻蹭腿感謝」

新春開工首日，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠，今天上午發生火災，濃煙直竄天際，數公里外都可見，幸無人員受困，火勢中午控制，但場內都是易燃的塑膠原料，入夜後仍持續悶燒，消防人員調來怪手，將易燃物撥開，持續灑水降溫搶救。

火場傳出溫馨插曲，火災發生時，有外籍移工冒險衝進火場，搶救出1窩共12隻幼犬，而被救出的母犬頻頻將頭探進紙箱查看，或將頭靠在移工的腿上撒嬌，似乎驚魂未定。

移工說，有員工養了1隻母犬，2個月前剛生下12隻幼犬，今天火災剛發生時，見火勢還沒太大，趕緊衝進火場把12隻幼犬裝進紙箱救出來，才讓牠們倖免於難。

彰濱工業區塑膠工廠火警從今天上午8時發生，彰化縣消防局共出動消防車、救護車陸續增派到28輛、救災機器人2台、無人機1台及消防人員55人前往搶救，不過因工廠內都是易燃塑膠原料，火勢雖在中午即控制，但仍持續悶燒。