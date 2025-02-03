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影／桃機出境前男子解離症突發作 徒步迷航1公里外貨運站
農曆春節桃園國際機場旅客量激增，航警除了負責出境旅客安檢工作，還要維護航廈周圍交通順暢，忙碌之餘仍有熱心員警發揮愛心，協助一名因解離症發作而與家人走散的出國民眾，這名30多歲男子因突然病發與家人在機場走散，從本要搭機的一航廈走到距離1公里外的貨運站，並向駐在貨運站的保警求助，員警立即協助其聯絡家人並通知送醫，患者家人事後十分感謝。
航警局表示，這起案件發生在農曆春節大年初四凌晨時分，1名男子步履蹣跚地走向本局保安警察大隊第三隊第三分隊辦公室，值班施姓員警開門後，發現該名男子直冒冷汗疑似身體不適，便請男子先進辦公室休息，並聯繫救護人員前來。
施姓員警先向男子取得家屬聯繫方式，致電家屬後始知該名男子原本是要跟另外2名家人一同搭機出境，不知何故擅自脫離同行之家屬後，徒步走向貨運站，據瞭解男子的手機也不在身邊，當施姓員警聯絡上家屬後，心急如焚的家屬不停致謝。事後，另一名沒有要一同出國的家人趕到分隊，陪同該名男子前往醫院治療。
航空警察局指出，加強重要節日安全維護工作也是春節執勤的重點，員警堅守崗位為民服務，希冀旅客平安入出境、安心出遊。
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