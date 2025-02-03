台中賊偷車欲工作求溫飽…多日未進食2小時落網 警自掏腰包買飯
台中市49歲吳姓男子是慣竊，去年底為方便找工作，在龍井行竊一輛機車代步，一進入南屯區時，即被警員在過濾失車系統時發現，犯案兩小時後即落網，警員得知吳為找工作溫飽而犯案，還自掏腰包買便當供吳填飽肚子，也提醒吳別再犯案，台中地檢署近日依竊盜起訴。
第四警分局大墩所警員在去年10月間清查失車系統，發現一輛機車甫在龍井區通報失竊，且已進入南屯區環中路四段一帶，警員循線前往查緝，在一處土地公廟發現贓車，還查獲在場的吳姓竊嫌。
警員調查時得知，吳男素行不良，居無定所，已多日未進食，當日犯案行竊機車，主要是機車鑰匙沒拔，加上為使用機車作為代步工具，所以將機車騎走，想在市區尋找工地臨工工作，不過因餓得兩眼發昏，選在土地公廟稍做休息時，就被警方查獲。
警員聽到吳男狀況後，自掏腰包，購買便當讓吳男填飽肚子，在派出所時，也不斷事後告誡吳男要做正當工作，「歹路不通走」，隨後依竊盜罪將吳男移送法辦，台中地檢署近日依竊盜罪起訴。
分局長陳祥林麟表示，年節假期，民眾駕車外出旅遊機會大增，提醒民眾騎乘機車時務必注意拔下鑰匙，避免成為歹徒覬覦的目標；另今年加強重要節日安全維護工作期間三大主軸：「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，力求讓民眾安心、快樂過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言