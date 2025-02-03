台中賊偷車欲工作求溫飽…多日未進食2小時落網 警自掏腰包買飯

台中市49歲吳姓男子是慣竊，去年底為方便找工作，在龍井行竊一輛機車代步，一進入南屯區時，即被警員在過濾失車系統時發現，犯案兩小時後即落網，警員得知吳為找工作溫飽而犯案，還自掏腰包買便當供吳填飽肚子，也提醒吳別再犯案，台中地檢署近日依竊盜起訴。

第四警分局大墩所警員在去年10月間清查失車系統，發現一輛機車甫在龍井區通報失竊，且已進入南屯區環中路四段一帶，警員循線前往查緝，在一處土地公廟發現贓車，還查獲在場的吳姓竊嫌。

警員調查時得知，吳男素行不良，居無定所，已多日未進食，當日犯案行竊機車，主要是機車鑰匙沒拔，加上為使用機車作為代步工具，所以將機車騎走，想在市區尋找工地臨工工作，不過因餓得兩眼發昏，選在土地公廟稍做休息時，就被警方查獲。

警員聽到吳男狀況後，自掏腰包，購買便當讓吳男填飽肚子，在派出所時，也不斷事後告誡吳男要做正當工作，「歹路不通走」，隨後依竊盜罪將吳男移送法辦，台中地檢署近日依竊盜罪起訴。