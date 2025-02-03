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女山友攀馬博拉斯橫斷墜谷…疑遭雪埋失蹤 雪地搜救畫面曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一名40多歲女性登山客攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防局派員入山搜索，雖發現疑似墜落點，但下切150公尺未有所獲，因高山降雪，研判恐被積雪覆蓋，受限雪地環境不佳，搜救隊昨下撤，待山區天候好轉再搜索。

南投縣消防局指出，1月30日上午近7時許接獲通報，一支8人登山隊攀登馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖時，一名40多歲女隊員失足墜谷，調派信義、玉山分隊及第三大隊，並會同玉山國家公園管理處巡山員組成5人搜救隊。

考量高山地區降雪，環境狀況不佳，為爭取縮短搜救時效，1月30日請求內政部空中勤務總隊直升機搭載5人搜救隊，同日下午3時許落地馬博山屋，整裝完畢後立刻展開搜索，不僅摸黑行走雪地斷崖，更下切150公尺執行搜救任務。

南投縣消防局今表示，搜救人員根據報案者提供的座標，摸黑在疑似墜落點下切，在積雪深及小腿的山溝進行搜索，雖陸續發現綠色哨子、斷掉登山杖及完整插在雪中的登山杖，但下切至150公尺繩索最後止滑結時，仍未發現墜谷者。

而因當時天色已晚，山區寒冷低溫，且風勢強烈，搜救隊先返回山屋，但因山區天候極端，半夜下雪、白天下大雨，為免搜救人員失溫，只能待天氣好轉，2月1日重返事故點查看仍未果，研判可能積雪太深已把墜谷者覆蓋。

南投縣消防局表示，由於天氣預報又有寒流襲台，烏拉孟斷崖地勢險峻，且目前稜線積雪難行，執行任務風險高，考量人員安全，搜救隊昨已由直升機載運下撤；而經聯繫家屬，待山區環境及天候允許將再集結消防及民間搜救團體入山搜索。

一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果，研判恐被積雪覆蓋。圖／民眾提供
一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果，研判恐被積雪覆蓋。圖／民眾提供
一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果，研判恐被積雪覆蓋。圖／民眾提供
一名女性登山客攀登馬博拉斯橫斷在烏拉孟斷崖墜谷，南投縣搜救隊涉險下切150公尺搜救未果，研判恐被積雪覆蓋。圖／民眾提供

南投縣 失蹤 山友 玉山國家公園

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