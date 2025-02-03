新春開業首日大火！楊梅1火鍋店全面燃燒 30多顧客緊急疏散
桃園市楊梅區梅高路的一家火鍋店今天中午開業，吸引許多客人光顧，至今天下午店內突然失火，大火一發不可收拾，該店瞬間陷入火海，幸好店家發現火苗緊急疏散30多名客人，消防局119據報緊急派員撲滅火勢，該店付之一炬，新年開張第一天損失慘重，幸好無人受困傷亡，起火原因將由火調人員鑑定查明。
桃園市消防局消防員表示，楊梅區梅高路的一家鐵皮屋火鍋店，春節歇業至今天開業，由於中午開業第一天，引吸引很多客人消費，不料至下午2時40分，店內突然火苗濃煙竄出，一發不可收拾，店員緊急疏散店內剩下的30多名客人至戶外，無人受困或傷亡。
消防局獲報出動消防車8輛、救護車1輛及警消24人前往灌救，消防人員趕到現場客人均已疏散在外，但是店內已全面燃燒陷入火海，消防人員立即拉水線滅火，不久撲滅火勢，該店已付之一炬，損失慘重，起火原因將由消防局火調人員至火場鑑定查明。
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