台南小黃司機「仰臥駕駛座喪命」 疑自撞路邊水泥墩
台南市柳營區柳營路一段今下午1點多發生一起自撞死亡車禍，65歲翁姓計程車司機疑不明原因偏移自撞路旁的水泥墩，消防局獲報派遣人車前往救援，抵達時，翁男仰臥在駕駛座內，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美醫院搶救仍宣告不治，詳細事發原因仍待進一步釐清。
南市消防局今下午接獲報案，柳營區柳營路一段發生一起計程車自撞車禍，消防人員趕抵現場時，發現計程車車頭因撞擊力道強大，幾乎凹陷毀損，而駕駛翁男則仰臥在駕駛座內，已意識不清，且無生命跡象，趕緊將翁男救出並送醫搶救。
新營警方初步調查，65歲翁男今下午行經柳營區柳營路一段，由南向北直行外側車道至肇事地點時，疑不慎偏移自撞路邊水泥墩，導致翁男重傷送醫搶救，經急救後仍宣告不治，車內當時無發現其他乘客，目前相關肇事原因、酒測值仍待調查，並報請檢察官相驗中。
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