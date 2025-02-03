台南小黃司機「仰臥駕駛座喪命」 疑自撞路邊水泥墩

台南市柳營區柳營路一段今下午1點多發生一起自撞死亡車禍，65歲翁姓計程車司機疑不明原因偏移自撞路旁的水泥墩，消防局獲報派遣人車前往救援，抵達時，翁男仰臥在駕駛座內，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美醫院搶救仍宣告不治，詳細事發原因仍待進一步釐清。

南市消防局今下午接獲報案，柳營區柳營路一段發生一起計程車自撞車禍，消防人員趕抵現場時，發現計程車車頭因撞擊力道強大，幾乎凹陷毀損，而駕駛翁男則仰臥在駕駛座內，已意識不清，且無生命跡象，趕緊將翁男救出並送醫搶救。