女駕駛轉彎擦撞路旁車輛 法官勘驗行車畫面「1細節」認定肇逃

姚姓女子在基隆開車轉彎時，碰撞停在路口斑馬線的車輛後逃離現場，被罰3000元及吊扣駕照1個月。姚女指不知肇事，且當地昏暗，不敢停車。她常做公益，沒理由肇逃，訴請撤銷處分。法官勘驗姚女的行車記錄器，發現曾減速，應知肇事，監理機關裁罰無誤，駁回姚女告訴。全案可上訴。

姚女2023年1月18日晚間9時在開車右轉時，碰撞停靠路旁的車輛後，未依規定報警並留在現場，警方事後舉發違規，監理機關認有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」事實，裁罰3000元，吊扣駕駛執照1個月，並應參加道路交通安全講習。

姚女不服處分，提起行政訴訟，主張經過事故地點時，天色已黑，完全沒看到停在路旁的黑色車輛，當下以為是操作不當或地震。因為當地很黑且窄，車上有小孩，不敢貿然停車。後來發現右後視鏡破裂，不知碰撞到別人的車，以為是自己操作不當或車輛瑕疵，緊急連絡車子業務員處置。她經常做公益，沒有理由故意逃逸，聲明原處分撤銷。

監理機關答辯，姚女開車途中感覺車體晃動，行車記錄器畫面顯示，發生事故後曾減速，合理推斷是發現有與他車發生碰撞。姚女也自承有感覺晃動，懷疑是操作車輛錯誤或地震，又見右邊照後鏡破裂，依正常駕駛常識，極有可能為與他車發生碰撞，仍離開現場。姚女駛離現場後，有致電保險員請求協助報警，可知撥打110並無難度。

法官開庭時，會同兩造勘驗姚女車輛行車記錄器畫面，當晚9時11分29秒至35秒，姚女開車跟隨前方計程車右轉雙向單線道後，11分50秒至52秒路旁車輛出現在畫面，停靠右側路旁行人穿越道，約1/3車身佔據車道空間，姚女經過路旁車輛時，車身有震動且畫面搖晃。

當時路口號誌為綠燈，但姚女車輛有減速，後來駛離現場並繼續行駛約3分鐘，均未停車或下車察看，過程中路旁有可臨時停車的空間。

法官勘驗畫面後認為，姚女開車轉彎，經過路旁車輛時，車身及行車紀錄器有晃動，可能是兩車發生碰撞。姚女在發生碰撞後3秒略微減速，顯見亦應知道已肇事，但卻仍駛離現場，未有停車報警或為適當處置。

法官還查出警方的申訴案件調查表記載，全案是停在路旁的李姓車主報案，未有姚女在當晚9時17分報案情事。姚女行車記錄器車身明顯晃動，一般駕駛人應有警覺並下車確認，但姚女自行離去。