他酒駕載女友逆向行駛 台南「中正所彭于晏」攔車逮人

張姓男子今天凌晨酒後騎車載著女友，在台南市中西區逆向行駛，轄區台南市警第二分局綽號「中正所彭于晏」的警員黃宇澤眼尖發現，追上將車攔下，測得酒測達每公升0.29毫克，已涉嫌公共危險罪，將張移送法辦。

台南市警第二分局中正派出所所長沈振莘、警員黃宇澤今天凌晨1時30分巡邏經過中西區金華路與尊王路口時，黃見46歲張姓男子騎乘租賃機車，載著女友逆向行駛，追上前將車攔下，發現張明顯帶有酒味。

警方詢問，張承認飲酒已逾15分鐘以上，他是帶女友到朋友家喝酒，喝完想把車騎回家；警員黃宇澤依規定給予漱口並實施呼氣式酒精測試，測得酒精濃度達每公升0.29毫克，已涉嫌公共危險罪。

警方將張帶回派出所，依公共危險罪送辦。所長沈振莘表示，警專37期畢業的黃宇澤，是他們所內的酒駕殺手，綽號是「中正所彭于晏」，屢次眼尖攔查酒醉駕駛，近期才剛從警察大學二技受訓回來，就立即建功。

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