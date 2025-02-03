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40多歲女攀「馬博拉斯橫斷」失足墜谷失蹤 疑遭厚雪覆蓋待搜索

中央社／ 南投縣3日電

40多歲女子隨隊攀登馬博拉斯橫斷，在烏拉孟斷崖墜谷，南投消防局組搜救隊1月30日搭機入山，下切150公尺未發現，研判被深厚積雪覆蓋，因天氣不佳昨天下撤，待好轉再搜索。

8人登山隊攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷，隊中40多歲女子在烏拉孟斷崖不慎失足墜谷，南投縣消防局1月30日獲報這起山域事故，派遣轄區第三大隊、信義、玉山分隊，會同玉山國家公園管理處巡山員組成搜救隊，搭內政部空中勤務總隊直升機落地馬博山屋。

南投縣消防局今天表示，同隊5人繼續下山、2人留下參與救援，並向搜救人員指出女子墜落位置，搜救人員下切積雪深及膝蓋的山溝，陸續發現綠色哨子、斷掉登山杖，往下切再發現完整插在雪中的登山杖，持續下切達150公尺繩索最後止滑結，未發現墜谷者。

由於山區降雪，為避免失溫，搜救人員在山屋等待天氣好轉，無奈持續不佳，後續雖再前往事故點查看仍未發現，人員摸黑走過危險的烏拉孟斷崖返回馬博山屋。考量天氣預報後，5名搜救人員合併東郡大山8名山友救援案，昨天陸續由空勤總隊直升機載運下山。

南投縣消防局指出，烏拉孟斷崖地勢險峻，稍有不慎就有墜谷風險，且目前稜線積雪難行。由於下切150公尺未發現失蹤女山友，研判可能被深厚積雪覆蓋，或墜落更深處，目前確定女山友墜落處，經聯繫家屬，待天氣好轉將再集結消防、民間人力入山搜索。

40多歲女子隨隊攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防局組成搜救隊，日前搭直升機入山，下切150公尺未發現，研判可能被深厚積雪覆蓋，或墜落更深處，因山區天氣不佳2日下撤，待天氣好轉再搜索。（民眾提供）中央社
40多歲女子隨隊攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷，行經烏拉孟斷崖墜谷，南投縣消防局組成搜救隊，日前搭直升機入山，下切150公尺未發現，研判可能被深厚積雪覆蓋，或墜落更深處，因山區天氣不佳2日下撤，待天氣好轉再搜索。（民眾提供）中央社

南投縣 玉山國家公園

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