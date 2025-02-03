義消救災搶快私車裝警示燈、警鳴器 一路闖紅燈撞傷騎士
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻一路闖紅燈，在路口撞傷機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。警方調查，陳僅是義消，當場依違反道路交通管理處罰條例第16條開出罰單。
昨天凌晨零時許，37歲陳姓男義消開車要趕往台南市安南區郡安路五段上一場火警救災，但他私自在自己的轎車上加裝警示燈及警鳴器，沿途開啟，一路闖紅燈，在中西區民生路與海安路口撞上廖姓機車騎士，所幸廖僅受輕傷，陳並未受傷。
但陳的轎車並非警車、也非消防車，卻開警示燈及警鳴器，被民眾拍下質疑是否為刑警的「偵防車」；轄區台南市警第二分局交通分隊人員趕往了解，確認他僅是義消，是為了救災搶快，才私自加裝，昨天因為車程需要15至20分鐘，因此開啟使用。
警方製作筆錄後，先讓雙方進行調解，陳姓義消私自加裝警示燈、警鳴器部分，則依違反道路交通管理處罰條例第16條開出罰單，闖紅燈再開出罰單。警方提醒，駕駛人切勿擅自變更車體設備及原有規格，違法變更恐影響行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言