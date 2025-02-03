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義消救災搶快私車裝警示燈、警鳴器 一路闖紅燈撞傷騎士

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻一路闖紅燈，在路口撞傷機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。警方調查，陳僅是義消，當場依違反道路交通管理處罰條例第16條開出罰單

昨天凌晨零時許，37歲陳姓男義消開車要趕往台南市安南區郡安路五段上一場火警救災，但他私自在自己的轎車上加裝警示燈及警鳴器，沿途開啟，一路闖紅燈，在中西區民生路與海安路口撞上廖姓機車騎士，所幸廖僅受輕傷，陳並未受傷。

但陳的轎車並非警車、也非消防車，卻開警示燈及警鳴器，被民眾拍下質疑是否為刑警的「偵防車」；轄區台南市警第二分局交通分隊人員趕往了解，確認他僅是義消，是為了救災搶快，才私自加裝，昨天因為車程需要15至20分鐘，因此開啟使用。

警方製作筆錄後，先讓雙方進行調解，陳姓義消私自加裝警示燈、警鳴器部分，則依違反道路交通管理處罰條例第16條開出罰單，闖紅燈再開出罰單。警方提醒，駕駛人切勿擅自變更車體設備及原有規格，違法變更恐影響行車安全。

陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。記者袁志豪／翻攝
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。記者袁志豪／翻攝
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads
陳姓義消平時協助救災，但為了搶快趕到現場，私自在自家轎車加裝警示燈及警鳴器；昨天凌晨他再度開啟出動，卻在路口撞上機車騎士，也被民眾質疑是否為刑警身分。圖／翻攝自社群媒體threads

台南 罰單 闖紅燈

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