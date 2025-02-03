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春節放炮樂極生悲…桃園19件災情 回收場起火全面燃燒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

春節期間許多民眾放鞭炮，卻造成多起火警災情。桃園市消防局統計連假期間因爆竹煙火造成火災共19件，其中蘆竹區南竹路二段一處回收場因民眾施放炮竹導致大火，火勢全面燃燒，共出動62名消防人員，所幸無人傷亡。

桃園市消防局統計，農曆過年期間接獲違規販賣及儲存爆竹檢舉共4件，其中開罰3件、勸導1件，沒入爆竹煙火總重量576公斤及處罰鍰新台幣18萬元。因爆竹煙火造成火災共19件，其中因施放釀災10件、施放後餘燼（垃圾）引火9件。

其中桃園市蘆竹區南竹路二段一間私人經營的回收場，大年初一時疑因民眾施放炮竹引發火警，造成嚴重火勢，蘆竹消防分隊晚間8點37分獲報到場時現場全面燃燒，由於左方有幼兒園、右方有民宅，消防人員立即先做防護，現場燃燒該回收場空地內廢棄物，燃燒面積25平方公尺。

整起火警出動消防人員62名、消防車22輛、救護車2輛，約耗時30分鐘撲滅火勢；火調科事後調閱附近監視器畫面，推斷為民眾施放爆竹煙火釀災，共出動消防人員62名、消防車22輛及救護車2輛，所幸無人員受傷受困，詳細起火原因仍在釐清。

春節期間許多民眾放鞭炮，桃園市消防局統計連假期間因爆竹煙火造成火災共19件，其中蘆竹區南竹路二段一處回收場因民眾施放炮竹導致火警，火勢全面燃燒。圖／桃園市消防局提供
春節期間許多民眾放鞭炮，桃園市消防局統計連假期間因爆竹煙火造成火災共19件，其中蘆竹區南竹路二段一處回收場因民眾施放炮竹導致火警，火勢全面燃燒。圖／桃園市消防局提供
春節期間許多民眾放鞭炮，桃園市消防局統計連假期間因爆竹煙火造成火災共19件，其中蘆竹區南竹路二段一處回收場因民眾施放炮竹導致火警，火勢全面燃燒。圖／桃園市消防局提供
春節期間許多民眾放鞭炮，桃園市消防局統計連假期間因爆竹煙火造成火災共19件，其中蘆竹區南竹路二段一處回收場因民眾施放炮竹導致火警，火勢全面燃燒。圖／桃園市消防局提供

桃園 消防人員 火災

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