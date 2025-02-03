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74歲失智症婦騎車離家消失 警牢記特徵在紅燈前發現她

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市家住霧峰的74歲曾姓婦人罹有失智症，大年初一下午4時許獨自騎機車前往大里區國光花市，近3小時未返家且未帶手機，家人擔心安危，報警請求協尋。警員林宸瑀受理報案後，因牢記家屬提供的特徵，就在他下班返家時，在路上看到曾婦，立即引導她騎回所。

曾婦因在寒風中多時，林宸瑀特地準備熱湯讓她暖和一下，並通知她的家去派出所。曾婦的先生與兒子趕到時，曾婦激動地抱住先生，一家人得以在派出所裡重逢。

霧峰警分局今特別表揚林宸瑀，除了依規定通報協尋，還牢記家屬提供的特徵，並加班調閱監視器察看曾婦行經方向。尤其是晚上9時許下班了，他都沒把此事忘了，就在返家途中停等紅燈時，發現在右前方路口的機車及穿著特徵與失蹤人口曾婦相符，並立即上前確認，引導曾婦一起騎車返回所內休息。

警方呼籲，高齡老人可能因各種因素而走失，民眾為預防老人走失，可向警察機關辦理申請指紋捺印建檔，另可在衣服繡上名字、聯絡電話、住址等資料，或製作名牌、申請愛心手鍊佩掛，以利迷失後聯繫家屬，並應多主動關懷陪伴，避免讓其獨自出門。

曾婦在派出所裡和先生重逢，緊緊擁抱。圖／民眾提供
曾婦在派出所裡和先生重逢，緊緊擁抱。圖／民眾提供
警員林宸瑀將曾婦引導返所。圖／民眾提供
警員林宸瑀將曾婦引導返所。圖／民眾提供

失智症 家人 特徵 警察

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