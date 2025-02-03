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剛分手家門口遭潑漆 屋主女兒自嘲「欠了一點眼光」疑前男友所為

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車，警方獲報調監視器，發現犯嫌騎滑板車犯案，陳男聲稱未與人結怨不清楚發生何事，但剛和前男友分手的女兒卻在網路貼文，暗喻「眼瞎看錯人」，警方指已根據相關線索追查。

楠梓警分局指出，昨晨3時12分許位於久昌街某透天厝的陳姓男子（62歲）向警方報案，指家門口遭不明人士潑漆，右昌所員警獲報到場處置，警方發現陳家大門口、車庫被人潑灑紅黃漆，還波及3輛機車。

陳男聲稱未與人結怨、也未欠債，不知發生何事；警方調閱監視器發現一名身穿深色帽T的男子騎滑板車到現場潑漆，正循線追查涉案人身分。

雖屋主陳男稱未與人結怨，但疑為屋主的女兒在網路Threads貼文指出，年都還沒過完，家門口被人潑漆潑成這樣，潑漆還知道要溜滑板車，抱怨油漆到底要怎麼清潔，真的太過分了；文末呼籲，楠梓區的朋友要注意。

網友詢問原PO「你欠了什麼？」原PO回答「欠了一點眼光～眼瞎看錯人」；回應疑似暗喻事前男友所為；警方指正根據相關線索追查潑漆者到案說明。

家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車。記者石秀華／翻攝
家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車。記者石秀華／翻攝
家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車；警方獲報調監視器，發現犯嫌騎滑板車犯案。圖／取自Threads
家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車；警方獲報調監視器，發現犯嫌騎滑板車犯案。圖／取自Threads
家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車。記者石秀華／翻攝
家住高市楠梓區久昌街的陳姓男子住家門口昨晨遭人潑漆，波及3輛機車。記者石秀華／翻攝

潑漆 監視器

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