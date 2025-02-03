影／荷槍戒備護鈔近30億巨款 執勤警：中部最大護鈔行動

今天是大年初六，各行各業已開工，因年節期間，中部一間保全業者，在各地賣場、超商ATM收款近30億元，業者向台中市第四警分局南屯所申請護鈔，今天警方順利完成護鈔任務，順利將巨款存入台銀的金庫內，執勤警員形容是「今年迄今中部最大護鈔行動」。

第四警分局表示，今天是初六開工日，各大企業陸續恢復營運，金融機構現金流動頻繁，其中一家中部地區保全業者，向南屯所申請護鈔服務，今早執行，順利將近30億元的巨款，送入台銀金庫內，款項是保全業者在農曆春節期間，由各地賣場、超商ATM所匯集，統一運至南屯的保管處所後，再由當地警方協助護鈔行動。

四分局表示，鑒於款項金額龐大，今天護鈔時，由多名員警荷槍戒備，密切監控周遭環境，嚴防可疑人士接近，另外規畫最適合的行車路線。

四分局說，運鈔車輛行經路線沿線皆有線上巡邏警網支援，採取機動應變措施，應對可能發生的突發狀況。在警力嚴密防護之下，運鈔隊伍順利抵達銀行，並完成現鈔交付作業，保全業者與銀行代表對警方的專業護鈔勤務表達高度肯定與感謝。