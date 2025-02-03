臉書「股市達人」騙投資保證獲利 手機業者遭詐2300萬

詐騙集團在臉書自稱「股市達人」介紹股票投資，收錢不出金，向台北市劉姓男子騙走2300萬元，要求再交付1500萬元，警方趁面交時逮捕車手秦姓女子，依詐欺罪移送。

警方調查，6旬劉姓男子從事手機買賣，在臉書結識自稱「股市達人」，對方介紹投資股票保證獲利，他依指示加入LINE投資群組，去年10至11月在任職的公司面交3次共2300萬元；詐團稱須再投入1500萬元才能獲利，他驚覺受騙，12月16日報案。