臉書「股市達人」騙投資保證獲利 手機業者遭詐2300萬
詐騙集團在臉書自稱「股市達人」介紹股票投資，收錢不出金，向台北市劉姓男子騙走2300萬元，要求再交付1500萬元，警方趁面交時逮捕車手秦姓女子，依詐欺罪移送。
警方調查，6旬劉姓男子從事手機買賣，在臉書結識自稱「股市達人」，對方介紹投資股票保證獲利，他依指示加入LINE投資群組，去年10至11月在任職的公司面交3次共2300萬元；詐團稱須再投入1500萬元才能獲利，他驚覺受騙，12月16日報案。
詐團與劉相約當月18日在其公司面交，員警埋伏逮捕取款的31歲秦姓女子，帶回大安警分局瑞安街派出所調查，她稱應徵工作，受指示取款，不知是詐騙。警方從她身上搜出手機、投資公司識別證及股票收款收據，詢後移送。
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