快訊

S媽沉痛發聲「要帶熙媛回家」 拜託外界幫忙完成大S這心願

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

高雄住宅大樓17樓失火煙霧竄燒 火滅臥室床墊被燒毀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳出火警，煙霧向上竄燒，消防局獲報出動20車52人前往灌救，由於地點鄰近火車站，加上今大年初六開工日，周邊車流大，警方在場管制交通，幸火勢20分鐘後撲滅，僅臥室床墊被燒毀。

高市消防局今天下午1時25分許接獲報案，指三民區建國三路某住宅大樓17樓發生火警，由於是高樓層火警，消防局獲報後立即出動20車52人前往，由於失火地點鄰近高雄火車站，加上今大年初六開工日，周邊車流量不少，轄區三民一警分局長明派出所員警在現場拉封鎖線管制交通。

消防員在17樓布水線灌救，火勢於1時55分許撲滅，無人員受傷受困，僅燒毀臥室的床舖等雜物，詳細起火原因由火調科調查。

高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳火警，因地點鄰近火車站，周邊車流大，警方在場管制交通。記者石秀華／翻攝
高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳火警，因地點鄰近火車站，周邊車流大，警方在場管制交通。記者石秀華／翻攝
高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳火警，煙霧向上竄燒，幸消防員於20分鐘後撲滅火勢。記者石秀華／翻攝
高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳火警，煙霧向上竄燒，幸消防員於20分鐘後撲滅火勢。記者石秀華／翻攝

消防員 火車站

延伸閱讀

高雄冬日樂園搶看吉伊卡哇 累計逾320萬參觀人次

影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見

2025高雄演唱會住宿攻略！高雄流行音樂中心／駁二特區熱血開唱資訊一覽，還有散場交通超方便的高雄飯店推薦

開工就火災 彰濱工業區工廠火警搶救中

相關新聞

影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見

年後開工第一天，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠今天上午8點卻發生火災，火勢愈來愈大，大量濃煙直竄天際，相當駭...

6山友受困拉庫音溪沙洲 空勤總隊搶寒流來臨前吊掛救援

高雄12名登山客前天下午因桃源山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上救難人員下切溪谷困難，消防申請空勤總隊支...

高雄住宅大樓17樓失火煙霧竄燒 火滅臥室床墊被燒毀

高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳出火警，煙霧向上竄燒，消防局獲報出動20車52人前往灌救，由於地...

大型重機台3線過彎衝對向連撞2車 騎士命大受傷送醫

台3線苗栗縣南庄鄉路段昨午發生一起重機疑過彎不慎衝對向車道連撞2車事故，53歲莊姓男子騎士命大受傷送醫；警方表示，肇事責...

凌虐少年當詐團車手 電擊生殖器、水管插肛兄弟檔起訴

許姓兄弟涉招募少年當詐騙集團車手，為了威逼綽號「和尚」的少年當車手，將其關押在鐵皮屋，持電擊棒電擊生殖器，還拍下水管塞肛...

八旬嬤迷途僅記得「什麼東街」警開Google街景一一指認

83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。