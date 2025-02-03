高雄住宅大樓17樓失火煙霧竄燒 火滅臥室床墊被燒毀
高市三民區建國三路某住宅大樓17樓今天下午1時25分許傳出火警，煙霧向上竄燒，消防局獲報出動20車52人前往灌救，由於地點鄰近火車站，加上今大年初六開工日，周邊車流大，警方在場管制交通，幸火勢20分鐘後撲滅，僅臥室床墊被燒毀。
高市消防局今天下午1時25分許接獲報案，指三民區建國三路某住宅大樓17樓發生火警，由於是高樓層火警，消防局獲報後立即出動20車52人前往，由於失火地點鄰近高雄火車站，加上今大年初六開工日，周邊車流量不少，轄區三民一警分局長明派出所員警在現場拉封鎖線管制交通。
消防員在17樓布水線灌救，火勢於1時55分許撲滅，無人員受傷受困，僅燒毀臥室的床舖等雜物，詳細起火原因由火調科調查。
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