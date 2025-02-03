新竹新豐垃圾掩埋場深夜起火 凌晨已撲滅
新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天深夜起火瀰漫異味，新竹縣環保局表示，現場有派駐人力，立即啟動搶救，也經消防局協助，於今天凌晨3時許火勢完全熄滅，確切起火原因釐清中。
新竹縣政府環保局長蕭宏杰今天向中央社記者表示，新豐垃圾掩埋場昨天晚間10時半許發現火警，由於現場有派駐管理團隊隨時觀測，在起火時立即啟動水車等進行滅火，也通報消防局協助救援，約在今天凌晨1時許控制火勢、未有延燒，凌晨3時許火勢完全熄滅。
蕭宏杰說，因火警燃燒垃圾，造成空氣有異味，觀測可能影響範圍在竹北市尚義里、崇義里、新港里，新竹市北區等區域也一度公告提醒民眾緊閉門窗、若要出門戴口罩等，目前異味已飄散。
他指出，至於起火原因，不排除是因垃圾產生沼氣所引起，但還須後續確認中，另環保局也預計在半年內完成裝置沼氣管，盼能排除垃圾內部沼氣，避免自燃火警。
蕭宏杰表示，新竹縣焚化爐整體進度持續推進，目前已可投料試車，預計今年中開始商轉，將可大幅減少垃圾堆置量。
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