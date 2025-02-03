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影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見
年後開工第一天，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠今天上午8點卻發生火災，火勢愈來愈大，大量濃煙直竄天際，相當駭人，幸好無人員受困。
彰化縣消防局今天上午8時4分獲報彰濱工業區發生工廠火警，出動第一大隊線西分隊等消防車、救護車陸續增派到26輛、救災機器人2台、無人機1台及消防人員53人前往搶救。
起火的塑膠粒子工廠為鐵皮建築，火勢燃燒迅速，冒出濃煙，數公里外都可見，濃煙也遮蔽了彰濱工業區內道路視線，彰化縣環保局也持續監控當地空氣品質。
由於彰濱工業區緊臨海邊，風勢強勁，也助漲火勢，消防人員除了利用消防栓外，也用廠商2處蓄水池出水搶救，火勢在中午12點多獲控制，持續搶救中。
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