影／彰濱工業區工廠火警 濃煙竄天際達4小時、數公里外可見

年後開工第一天，彰化縣線西鄉線工路彰濱工業區內一家塑膠工廠今天上午8點卻發生火災，火勢愈來愈大，大量濃煙直竄天際，相當駭人，幸好無人員受困。

彰化縣消防局今天上午8時4分獲報彰濱工業區發生工廠火警，出動第一大隊線西分隊等消防車、救護車陸續增派到26輛、救災機器人2台、無人機1台及消防人員53人前往搶救。

起火的塑膠粒子工廠為鐵皮建築，火勢燃燒迅速，冒出濃煙，數公里外都可見，濃煙也遮蔽了彰濱工業區內道路視線，彰化縣環保局也持續監控當地空氣品質。