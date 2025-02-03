大型重機台3線過彎衝對向連撞2車 騎士命大受傷送醫

台3線苗栗縣南庄鄉路段昨午發生一起重機疑過彎不慎衝對向車道連撞2車事故，53歲莊姓男子騎士命大受傷送醫；警方表示，肇事責任仍調查釐清中，呼籲駕駛人行經彎道應減速慢行，以免發生交通事故。

頭份警分局今天表示，這起車禍發生於昨天下午3點左右，初步調查莊男騎大型重機行經南庄鄉位於台3線99.6公里北上一處彎道時，疑車速過快，剛出彎道即往左偏離跨越至對向南下車道。

重機先擦撞由何姓男子駕駛的藍色休旅車左後車身，接著再迎面對撞另輛宋姓男子駕駛的灰色休旅車車頭，導致藍色休旅車車尾保險桿掉落及灰色休旅車車頭左前葉子板凹陷。

救護人員到達現場，發現莊男意識不清，對聲音有反應，頭頂約有10公分撕裂傷，給予清洗傷口、止血包紮，上頸圈長背板後立即開車前往為恭醫院救治。