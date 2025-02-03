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高雄山區溪水暴漲6人受困拉庫音溪旁、空勤吊掛脫困

中央社／ 高雄3日電

高雄近日降雨，山區溪水暴漲，高雄市消防局1日獲報有6人受困拉庫音溪旁營地，今天向空勤總隊申請直升機救援，上午經吊掛脫困並於小港機場落地後送，皆意識清醒、無生命危險。

高雄市政府消防局指出，1日下午3時許獲報多尾蘭山登山口、拉庫音溪旁營地有6人受困，一側為峭壁無法攀越，另一側為拉庫音溪，因高雄市近日降雨，山區溪水暴漲無法渡河，6人衣物及睡袋皆浸濕、有失溫狀況，其中2人各有體力不支及腳踝扭傷情形。

消防局表示，今天有強烈冷氣團，預估入夜溫度恐降至零下，6人禦寒衣物已淋濕無法保溫，已危及團員生命危險，今天上午向空中勤務總隊申請直升機協助救援。

空中勤務總隊指出，上午10時6分許順利將受困6人全數吊起返航，10時47分許抵達小港國際機場落地，其中一名35歲李姓男子腳扭傷、32歲沈姓女子身體不適無外傷，2人皆意識清醒、送醫救治無大礙。

小港機場 高雄市

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