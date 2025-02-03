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凌虐少年當詐團車手 電擊生殖器、水管插肛兄弟檔起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓兄弟涉招募少年當詐騙集團車手，為了威逼綽號「和尚」的少年當車手，將其關押在鐵皮屋，持電擊棒電擊生殖器，還拍下水管塞肛門凌虐影像，再威脅另名少女當車手。台北地檢署日前偵結，依人口販運防制法利用未滿18歲之人實行犯罪、妨害自由等罪起訴許姓兄弟。

起訴指出，2024年2月間，許姓兄弟涉囑附廖姓少年招募其他少年加入詐團當提領贓款的車手，廖姓、陳姓少年涉在2月28日約並少年「和尚」吃早餐，直接強壓上車載至北市士林區一處鐵皮屋監禁，期間許男、通緝中的陳姓共犯及廖姓、陳姓少年等人在鐵皮屋外空地輪番施暴，逼迫少年「和尚」當車手2周。

許男等人涉持電擊棒電擊生殖器，持西瓜刀反覆在身體上滑移，廖姓少年涉持西瓜刀恐嚇要砍手，且單獨起意拿香蕉插入肛門等方式凌虐；許等人錄下凌虐少年過程存檔，少年身體多處嚴重瘀傷、破皮流血，身心受創。

檢方查出，少年「和尚」遭拘禁期間，廖姓少年發Instagram限時動態，「想賺錢密他，安全不違法，保證讓你賺好賺滿」，一名少女見此動態聯繫廖姓少年，被載往鐵皮屋，反悔加入詐騙集團後，廖姓少年拿出香蕉、水管塞入肛門的凌虐照片，少女心生畏懼被迫拘禁在鐵皮屋，期間遭用鋁棒毆打，還被下令與少年「和尚」互毆等，被迫當車手。

許男涉在群組「快殺代工10％」指揮少年犯案，少女去年3月間起擔任第1層提領車手，提領「假中獎、假網拍、假解除分期付款設定」的詐騙贓款後，至西門町巷弄、萬年大樓廁所等地，將全數贓款交給少年「和尚」，贓款再轉交廖姓少年、許男等人，層層轉交設下斷點。

檢警於去年8月20日搜索許男等人住處、鐵皮屋，查扣西瓜刀、球棒、辣椒水等物；檢方認定，許姓兄弟涉犯傷害、妨害自由、組織犯罪、洗錢、人口販運防制法利用未滿18歲之人實行犯罪等罪嫌依法起訴。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

和尚 詐騙集團 車手

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