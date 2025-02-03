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八旬嬤迷途僅記得「什麼東街」警開Google街景一一指認

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。

前天晚上7時許，83歲宋姓阿嬤從台南市東區德東街的家中走出，想要出門散步，一走就走了近5公里；她迷失方向，一路走到林森路二段，晚上近10時許被民眾發現她逆向走在車道上，疑似迷途，致電告知警方。

轄區台南市警第一分局東寧派出所員警周旻毅與陳庭瑄、實習生翁資盈趕赴現場，見宋姓阿嬤神情茫然，無法清楚表達自身資訊，且身上沒有任何證件或可以證明身分的資料。員警耐心關懷詢問，阿嬤只能說出住家地址位於「什麼東街」的附近。

員警眼見阿嬤沒帶行李，包包，應是從住家直接走出，先安撫阿嬤情緒，再以「什麼東街」作為線索，打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，最後阿嬤在晚間10時許認出「德東街」就是她家所在。

經確認阿嬤住處，員警直接開車護送返家，阿嬤回到住家附近，也認出住處；經按鈴後，阿嬤兒子開門，表示正擔心母親是否又散布散到迷途，近年因出現失智症症狀，母親不時出門後就忘記回家路線，感謝警方及時協助。

警方呼籲，家中如有年長或失智長輩，應配戴聯絡資訊，或可申請「愛心手環」等協助措施，以利警方及熱心民眾即時提供幫助，避免類似情形發生。

83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所員警周旻毅與陳庭瑄、實習生翁資盈趕赴現場協助，順利送她返家。記者袁志豪／翻攝
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所員警周旻毅與陳庭瑄、實習生翁資盈趕赴現場協助，順利送她返家。記者袁志豪／翻攝
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。記者袁志豪／翻攝
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。記者袁志豪／翻攝
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。記者袁志豪／翻攝
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。記者袁志豪／翻攝

台南 失智症 阿嬤

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