八旬嬤迷途僅記得「什麼東街」警開Google街景一一指認
83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在「什麼東街」，員警打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，順利讓阿嬤認出住家所在，送她返家。
前天晚上7時許，83歲宋姓阿嬤從台南市東區德東街的家中走出，想要出門散步，一走就走了近5公里；她迷失方向，一路走到林森路二段，晚上近10時許被民眾發現她逆向走在車道上，疑似迷途，致電告知警方。
轄區台南市警第一分局東寧派出所員警周旻毅與陳庭瑄、實習生翁資盈趕赴現場，見宋姓阿嬤神情茫然，無法清楚表達自身資訊，且身上沒有任何證件或可以證明身分的資料。員警耐心關懷詢問，阿嬤只能說出住家地址位於「什麼東街」的附近。
員警眼見阿嬤沒帶行李，包包，應是從住家直接走出，先安撫阿嬤情緒，再以「什麼東街」作為線索，打開Goole地圖，以分局轄內各種「X東街」的街景秀給阿嬤看，最後阿嬤在晚間10時許認出「德東街」就是她家所在。
經確認阿嬤住處，員警直接開車護送返家，阿嬤回到住家附近，也認出住處；經按鈴後，阿嬤兒子開門，表示正擔心母親是否又散布散到迷途，近年因出現失智症症狀，母親不時出門後就忘記回家路線，感謝警方及時協助。
警方呼籲，家中如有年長或失智長輩，應配戴聯絡資訊，或可申請「愛心手環」等協助措施，以利警方及熱心民眾即時提供幫助，避免類似情形發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言