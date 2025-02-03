6山友受困拉庫音溪沙洲 空勤總隊搶寒流來臨前吊掛救援

高雄12名登山客前天下午因桃源山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上救難人員下切溪谷困難，消防申請空勤總隊支援，昨傍晚先行吊掛受困荖濃溪6人，今天上午10時47分許，空勤搶在寒流來前，成功救援拉庫音溪6人後送。

高雄市消防局前天下午3時34分許先接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，有2女4男登山客因天色昏暗，從桃源區多尾蘭山登山口入山後，下切至拉庫音溪溪畔，因山區溪水暴漲導致受困。

六大隊另於當天下午4時42分許接獲另有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，兩起受困沙洲案相隔約1小時，六大隊各派出一小組、每組共4人前往現場救援，由於12名登山客受困沙洲位於深山，消防員下切溪水困難，徹夜挺進上山，因受困者當時回報糧食無虞，登山客和救難人員分別在溪畔安全處先紮營夜宿。

救難人員昨評估因兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，冒險下切至溪谷，但仍有7、8處湍流的急流要克服，加上寒流將至，山區大雨，救援一刻不能緩，於是申請空勤總隊直升機前往救援。

空勤直升機於昨傍晚5時30分許將受困荖濃溪6名登山客以吊掛方式救援順利後送；另受困拉庫音溪的2女4男登山客，因距離較遠，空勤僅接觸到消防員，由於天色已轉暗先行撤離，救難人員考量安全，先就地紮營。