為病中奶奶買熱湯 11歲童春節迷路 幸警方協助終帶回熱湯

農曆春節期間，台中市1位國小五年級的11歲李姓女童，因父母在外忙於工作，由她代為照顧年邁住院的奶奶，而她為了替奶奶買熱湯，前天出了醫院卻迷路了。民眾發現，帶她去霧峰警分局吉峰派出所求助，才替她解了危，也順利讓她把湯帶回醫院。

警方說，女童奶奶住在仁愛長庚合作聯盟醫院，因父母過年期間仍在外工作，她肩負起照顧奶奶的角色，又因奶奶突然想喝熱湯，她便獨自一人前往大里區中興路二段上的麵攤買湯。但在返回時因迷了路，又搭錯公車，一番折騰過了3個多小時已卻到了霧峰。

有熱心民眾發現女童表情慌張、不知所措，便帶著她走進吉峰派出所請警方協助。警員林穎墩、蘇森暉了解情況後，立即聯繫她的家人。因為一時聯繫不上，於是直接帶著她返回醫院。

到了醫院，女童奶奶正因她一直未返，十分擔心她的安全，心情不佳。看到她被警方護送返回，情急之下唸了女童幾句，不過稍後即感謝警員協助，讓女童得以安全返回。