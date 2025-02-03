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外籍女大生年假桃園購物 雨夜錯過末班車暖警護送返校
21歲越南籍楊姓女大生昨晚趁年假尾聲，從新北市泰山區學校搭車到桃園市桃園區買吉他，但返程時天色昏暗且下雨找不到搭車地點，徬徨之下向附近派出所求助，警方得知後發現末班車已駛離，便駕駛巡邏車護送楊女平安返回學校。
21歲楊姓女子昨晚10點27分許匆忙進到桃園警分局同安派出所請求協助，表示傍晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗且下著雨，找不到搭車地點，人生地不熟加上語言不通，因個性內向不敢向路人求助，因此在附近徘徊，眼見將近深夜，剛好路過派出所，鼓起勇氣進來請求協助並詢問如何返回學校。
對此警方請她先在所內休息，經查詢後發現末班車已經駛離，因天氣寒冷楊女衣著單薄，員警考量其安全及健康，便駕駛巡邏車護送楊女平安返回學校，楊女對員警再三致謝，表示對於台灣警察服務的熱忱有深刻的印象。
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