快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍女大生年假桃園購物 雨夜錯過末班車暖警護送返校

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

21歲越南籍楊姓女大生昨晚趁年假尾聲，從新北市泰山區學校搭車到桃園市桃園區買吉他，但返程時天色昏暗且下雨找不到搭車地點，徬徨之下向附近派出所求助，警方得知後發現末班車已駛離，便駕駛巡邏車護送楊女平安返回學校。

21歲楊姓女子昨晚10點27分許匆忙進到桃園警分局同安派出所請求協助，表示傍晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗且下著雨，找不到搭車地點，人生地不熟加上語言不通，因個性內向不敢向路人求助，因此在附近徘徊，眼見將近深夜，剛好路過派出所，鼓起勇氣進來請求協助並詢問如何返回學校。

對此警方請她先在所內休息，經查詢後發現末班車已經駛離，因天氣寒冷楊女衣著單薄，員警考量其安全及健康，便駕駛巡邏車護送楊女平安返回學校，楊女對員警再三致謝，表示對於台灣警察服務的熱忱有深刻的印象。

越南籍楊姓女大生昨晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗找不到搭車地點求助警方，員警駕駛巡邏車護送楊女返校。記者周嘉茹／翻攝
越南籍楊姓女大生昨晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗找不到搭車地點求助警方，員警駕駛巡邏車護送楊女返校。記者周嘉茹／翻攝
越南籍楊姓女大生昨晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗找不到搭車地點求助警方，員警駕駛巡邏車護送楊女返校。記者周嘉茹／翻攝
越南籍楊姓女大生昨晚從新北市泰山區學校搭車到桃園買吉他，返程時天色昏暗找不到搭車地點求助警方，員警駕駛巡邏車護送楊女返校。記者周嘉茹／翻攝

桃園 語言

延伸閱讀

連署罷免桃園立委 民團：明天中選會見

桃園民團3日送罷免連署書 牛煦庭：在地方種下仇恨種子

台灣燈會規劃一日一主秀 打造桃園多元文化藝術饗宴

想月入10萬…社工系女大生問「錢途」在哪？網搖頭：選錯服務對象

相關新聞

6山友受困拉庫音溪沙洲 空勤總隊搶寒流來臨前吊掛救援

高雄12名登山客前天下午因桃源山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上救難人員下切溪谷困難，消防申請空勤總隊支...

獨／高雄三線一星督察遭爆用餐時到警所蹭飯 本人回應了

高市一名三線一星駐區督察遭基層爆料，三不五時在用餐時刻就到派出所蹭飯吃，不少便當錢都是同事自掏腰包或由派出所經費支付，讓...

騎機車撞護欄 摔落鐵道區獲救

四十歲簡姓男子前晚騎機車從新北市瑞芳區九份下山，行經明燈路段疑自撞道路護欄，整個人往前拋飛，掉落到兩公尺下方鐵道區，所幸...

新竹人惡夢！竹縣新豐掩埋場深夜又起火 消防搶救中

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場垃圾去化困難，又不斷發生自燃火警，去年有多次火警，昨深夜11點25分又發生火災。對此，新竹縣消防局...

又見微型電動二輪車狂飆國道 移工稱設錯導航模式

兩名男女移工今下午共乘微型電動二輪車，從中彰快速道路上國道3號快官路段狂飆，險象環生，國道警察獲報攔下兩人，兩名移工表示...

八旬嬤迷途僅記得「什麼東街」警開Google街景一一指認

83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。