通緝犯逆向撞警車飆速奔逃 中和警圍捕逮連開17張罰單

新北市中和分局警車昨晚巡邏行經景新街時，遭對向1輛由52歲許男駕駛的轎車逆向擦撞。警方展開攔截圍捕一路追到新店區安民街，許男最後撞上路邊車輛後才停下就逮。警方發現許男是毒品通緝犯，還在車上查獲喪屍煙彈，詢後依毒品罪送辦。

據了解，52歲許男昨天晚間7時許駕駛1輛白色轎車，行經新北市中和區景新街時，竟突然跨越雙黃線擦撞對向中和分局警車，許男肇事後非但未停下還加速逃逸。中和警立即尾隨並通報攔截圍捕，許男一路逃到新店區安民街巷內自撞路邊車輛後才停下，隨後被警方當場壓制逮捕。

警方在許男車上及身上搜出依託咪酯煙彈1顆、煙油1瓶及海洛因殘渣袋，詢後將依毒品罪嫌移送法辦，另許男沿路變換車道沒打方向燈、逆向行駛、闖紅燈、紅燈右轉、肇事逃逸及危險駕駛等共計17項違規，將依道路交通管理處罰條例開單舉發，總罰款最高達94800元，而許男是否涉及毒駕將待驗尿結果出爐後再行究辦。

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