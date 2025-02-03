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桃園清晨機車相撞！巡邏警巧遇引導車流 2婦互辯是綠燈
桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午6點多發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷倒地，大園分局大園派出所員警剛好巡邏經過，立即上前引導車流，並於初步拍攝事故車輛位置後，協助將車輛移置路旁，避免影響交通，所幸2名婦人經包紮治療後並無大礙，詳細肇事原因待調查釐清。
大園警方表示，今上午6點多44歲蘇姓婦人沿中山南路一段往大園方向行駛，42歲施姓婦人則是由中山南路一段277巷騎出欲左轉，雙方於路口發生碰撞事故，所幸車速並不快，2名婦人僅有皮肉外傷，但當時接近上班時間車流量漸多，且天候不佳飄著細雨，大園派出所員警巡邏見狀立即上前將警車停於後方警示，並於初步處置後將機車移置路旁，等候交通隊到場處理。
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