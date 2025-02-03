快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園清晨機車相撞！巡邏警巧遇引導車流 2婦互辯是綠燈

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午6點多發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷倒地，大園分局大園派出所員警剛好巡邏經過，立即上前引導車流，並於初步拍攝事故車輛位置後，協助將車輛移置路旁，避免影響交通，所幸2名婦人經包紮治療後並無大礙，詳細肇事原因待調查釐清。

大園警方表示，今上午6點多44歲蘇姓婦人沿中山南路一段往大園方向行駛，42歲施姓婦人則是由中山南路一段277巷騎出欲左轉，雙方於路口發生碰撞事故，所幸車速並不快，2名婦人僅有皮肉外傷，但當時接近上班時間車流量漸多，且天候不佳飄著細雨，大園派出所員警巡邏見狀立即上前將警車停於後方警示，並於初步處置後將機車移置路旁，等候交通隊到場處理。

經警方了解，2名婦人雖無酒駕情形，但卻各說各話均稱當時是綠燈行駛，而該處又無監視器，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。

桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷，巡邏警經過上前引導車流。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷，巡邏警經過上前引導車流。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷，巡邏警經過上前引導車流。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區中山南路一段277巷口今上午發生2輛機車碰撞，雙方婦人均受傷，巡邏警經過上前引導車流。記者周嘉茹／翻攝

監視器 酒駕

延伸閱讀

各地燈會靈蛇閃閃 紛發蛇年特色小燈

連署罷免桃園立委 民團：明天中選會見

桃園民團3日送罷免連署書 牛煦庭：在地方種下仇恨種子

兄妹情深！桃園清寒男獨自照顧身障妹 警送暖助過好年

相關新聞

6山友受困拉庫音溪沙洲 空勤總隊搶寒流來臨前吊掛救援

高雄12名登山客前天下午因桃源山區溪水暴漲，兩批各6人分別受困沙洲，因距離遠加上救難人員下切溪谷困難，消防申請空勤總隊支...

獨／高雄三線一星督察遭爆用餐時到警所蹭飯 本人回應了

高市一名三線一星駐區督察遭基層爆料，三不五時在用餐時刻就到派出所蹭飯吃，不少便當錢都是同事自掏腰包或由派出所經費支付，讓...

騎機車撞護欄 摔落鐵道區獲救

四十歲簡姓男子前晚騎機車從新北市瑞芳區九份下山，行經明燈路段疑自撞道路護欄，整個人往前拋飛，掉落到兩公尺下方鐵道區，所幸...

新竹人惡夢！竹縣新豐掩埋場深夜又起火 消防搶救中

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場垃圾去化困難，又不斷發生自燃火警，去年有多次火警，昨深夜11點25分又發生火災。對此，新竹縣消防局...

又見微型電動二輪車狂飆國道 移工稱設錯導航模式

兩名男女移工今下午共乘微型電動二輪車，從中彰快速道路上國道3號快官路段狂飆，險象環生，國道警察獲報攔下兩人，兩名移工表示...

八旬嬤迷途僅記得「什麼東街」警開Google街景一一指認

83歲宋姓阿嬤因有失智症狀，前天晚上出門散步，就忘記怎麼回家；台南市警第一分局東寧派出所警員關心協助，阿嬤僅記得住家是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。