老翁受「AI」投資吸引遭詐 2名年輕人打工取贓款被判10月刑

台中一名老翁手機接到LINE上別人轉傳的投資訊息，受「AI機器人」內容吸引想投資卻遭詐，2名年輕男子打工分別當詐團車手和監控人員，和老翁約面交取贓款時被警方逮捕，台中地院依加重詐欺罪將2人各判決有期徒刑10月。

台中楊姓老翁在通訊軟體LINE上看到別人轉傳的投資訊息，好奇點擊後，加入暱稱「金股臨門」及「張曉涵」為好友，持續觀望群組內「會員」的獲利後，去年2月「張曉涵」向老翁表示「AI機器人」會自動檢測股市的個股大單，當有大單買進時，會自動幫客戶買進，待獲利後可以代操賣出，月底結算獲利後，會再匯款到客戶帳戶。

股票搭著AI熱潮，老翁聽了心動，再加入「e智匯-匯立證券自營部」客服，客服稱投資款項須使用儲值的方式，與老翁約定面交投資款，去年3月間2次派「理財專員」到老翁家中收取投資費用共200萬元。

期間老翁見「智匯當沖」網頁中，已有幾千到幾萬元不等的獲利，他想再投入100萬，與客服約定再派專員到家中取款，此時家人發現老翁可能遭到詐騙，到台中清水警分局梧棲分駐所報警求援。

員警向老翁表示，正常股票投資管道都使用匯款方式進行，若指派人員前來收款，已不尋常，且在網路點擊的投資廣告，有很大的機率是虛設的詐騙網站，老翁應是陷入「假投資」無誤，幸經家人發現及早防止再度遭詐。老翁為了給詐騙集團得到教訓，決定與員警合作緝捕來取款的嫌犯。

老翁與詐騙集團約定在家中面交，員警在現場埋伏，發現已有嫌犯於老翁家外徘徊，疑似在監控家中情形，詐欺集團又來電表示要更改至超商取款，老翁到超商面交完後，埋伏在旁員警即上前逮捕前來取款的20歲李姓男子及在旁監控的21歲萬姓男子，當場扣得假工作證件、收據、手機等贓證物，依偽造文書、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

李嫌在法院審理時供稱，他在網路找工作，依照工作群組的指示，在高雄向一名陌生女子索取公司證件、收據、無線耳機後，從高雄到台中找被害人面交取款，但對索取款項是詐欺贓款一事並不知情。萬嫌受指示負責監督並回報李嫌面交收取詐騙款項過程，每日可獲得3000元報酬。法院判決認定李嫌及萬嫌與上開LINE詐騙集團成員，是具有共犯關係，依加重詐欺罪各判決有期徒刑10月。

清水警分局長蔡慶星表示，根據內政部警政署「165打詐儀表板」顯示，「假投資」詐騙案數量，一直是詐騙案類中的第一名，因民眾對投資獲利一事躍躍欲試，容易踏入詐騙集團的陷阱，且通常投資人的投資款項都不小，累積的被害金額也相當可觀。許多遭「假投資」詐騙的民眾，被假網站、假APP吸引投資，得到些許獲利後，就不斷投入大筆資金，有些人匯款到假冒公司戶的人頭帳戶，有些人則交給假冒理財專員的「取款車手」。