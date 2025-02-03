影／阿嬤誤將2歲孫鎖車內 實習警花巧手開門解危機

台中市豐原警分局員警日前守望勤務時，一名婦人急向員警求助，她不慎將2歲孫子及手機反鎖在車內，經員警確認車窗仍留有些微空隙，空氣流通且幼童安全無虞後，隨即展開救援行動，實習警花「巧手」協助下，成功解鎖車輛，解決這名阿嬤的驚魂記。

豐原警分局翁子派出所警員蔡承翰與警專實習生賴宥彤上月24日晚上7時，在豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口擔服守望勤務時，林姓婦人慌張地跑向員警，請求幫助。

林婦獨自帶2歲大的孫子開車到超商採買物品，購物結束後，林婦準備離開超商停車場時，突然發現坐在後座孫子的奶嘴掉到地上，她下車撿拾，不料，一下車車門便故障，發出一聲「喀」後鎖住，林婦才猛然想起自己忘拔鑰匙，孫子也被困在車內，焦急又無助，她向路口執行交通疏導的員警求助。

警方第一時間確認副駕駛座車窗留有縫隙，幼童正安靜拿著平板看影片，情緒穩定，未有危險，展開救援行動；實習生賴宥彤就地取材將巡邏車上的衣架製成鉤子協助學長試圖將車內鑰匙勾出，但長度不夠未能勾到。

幼童逐漸感到不安開始哭鬧，實習生自告奮勇，將手伸入狹窄的窗縫，嘗試解除車門鎖，幾次的嘗試下成功解鎖，林婦將孫抱下安撫，感激地直誇賴生「怎麼那麼厲害又漂亮」、「以後一定大有可為」。