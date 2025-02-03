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國道三號大甲段清晨追撞管制 2小時後終恢復通行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷送醫，車禍發生時該路段交通嚴重受阻，後來開放單線車道通行，今天是開工日，許多駕駛急說上班會遲到，今天早上7時25分排除事故，恢復通行，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天早上5時19分國道三號南向166.8公里段6車事故案，一輛大貨車、5輛轎車追撞事故，其中1輛大貨車衝出外側邊坡，造成3人受傷，分別送大甲李綜合醫院和童綜合醫院治療。

事故於7時25分排除，造成後方迴堵約2公里，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中，七大隊呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

今天是開工日，許多人提早開車上國道遇到車禍，車速不到20公里，走走停停，駕駛心急開工日就遲到。

國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供
國道三號大甲段今天早上發生6車追撞車禍，3人受傷。圖／警方提供

國道 車禍

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