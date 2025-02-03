獨／高雄三線一星督察遭爆用餐時到警所蹭飯 本人回應了

高雄市警局一名三線一星的駐區督察被基層爆料，每到用餐時刻到派出所蹭飯吃，但當事人否認有此行為。記者石秀華／攝影

高市一名三線一星駐區督察遭基層爆料，三不五時在用餐時刻就到派出所蹭飯吃，不少便當錢都是同事自掏腰包或由派出所經費支付，讓不少網友敲碗問「本尊是誰？」記者找到這名被爆料的督察，當事人否認有此行為，並指貼文內容皆捕風捉影、加油添醋。

靠北Police在大年初二時貼出一篇貼文，原PO指出，要靠北高雄市某位三線高官，三不五時挑用餐時段來派出所蹭飯吃，還都是同事自掏腰包出錢或用派出所的經費支付，現在還會事先告知「等等要來派出所」，也還會指定要吃什麼，吃完拍拍屁股就走了。

文末還狠酸這名駐區督察，「重點是，給你吃的便當還有剩就丟掉，有夠浪費，下次來泡奶粉給你喝要不要？做到三線了難道一個便當買不起，格局這麼低讓人看不起，實在可悲」！

貼文獲不少網友貼驚訝表情回應，有網友敲碗指，「直接點名」、「公布一下」、「直接公布姓名才會改或者提示一下」、「直接公開」、「直接公開姓名接受同仁檢驗」。

有網友不滿地表示，「警界很多官越大越愛，蹭吃、蹭喝拿免費的，每月沒做什麼事、薪水領比基層多，卻連區區那100元便當都吃不起，比比皆是，真的很看不起他們的行為」、「一個月領10萬的吃基層買的便當、點心，從沒想過要請基層就算了」。

有網友對原PO貼文有感地指出，「真的，有些官都這樣耶」、「一餐就可以打發，算是好處理了，不過這官銜還真是難以理解」、「都當上三線的高官了，還要蹭派出所的便當吃，錢賺那麼多，應該要拿錢出來請各派出所的員警和偵查隊吃飯？都做高官了，就大器一點，格局真的是太小了」。

有網友則認為，「一個便當就能打發的官，算好的了，只要來查勤不要機歪就好」、「一個便當就能收買他，也算便宜了」。

也有分局員警爆料指，到派出所蹭飯吃的行徑，已經讓派出所基層只要聽到在用餐時刻這名督察要來「坐坐」，基層會趕快將放在桌上、剛買還沒吃的餐點藏起來。

被網友點名警所蹭飯吃的駐區督察回應記者時堅稱，貼文中所有的指控皆非事實，絕對沒這回事；該名駐區督察解釋，因派出所所長是以前他帶過的部屬，吃飯時，都拿錢給所長買便當，怎麼可能讓基層付錢，貼文所指都是捕風捉影、加油添醋之事，他並無此行為。