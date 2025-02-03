新竹人惡夢！竹縣新豐掩埋場深夜又起火 消防搶救中
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場垃圾去化困難，又不斷發生自燃火警，去年有多次火警，昨深夜11點25分又發生火災。對此，新竹縣消防局回應目前正在搶救中，稍晚會再公布最新狀況。
新豐鄉西濱旁的垃圾掩埋場深夜再度自燃，目前竹縣各消防分隊接替上場灌救，新竹縣環保局指出，竹縣新豐掩埋場於2月2日深夜11點25分左右發生火災，目前消防局已至現場搶救，但下風處區域可能產生異味，目前初估可能受影響區域有新竹縣竹北市尚義里、崇義里、新港里，以及新竹市北區。
新竹縣環保局呼籲，提醒位於下風處區域的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。
新豐掩埋場5年來大小火事已發生近70起，曾發生連燒多天多夜的大火造成嚴重空汙，原因常與暫置垃圾高溫發酵產生沼氣有關，成為新竹人的噩夢；新竹縣環保局去年獲得中央補助啟動災害預防3計畫全面防止自燃，已增加人力、物力，篩分減少暫置量，今年將設置沼氣管等改善工程。
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