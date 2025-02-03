騎機車撞護欄 摔落鐵道區獲救

簡姓男子騎機車從九份山區下山，疑自撞路旁護欄後人掉落火車鐵道區，幸離鐵軌還有約半公尺，經緊急搶救脫險。記者邱瑞杰／翻攝 四十歲簡姓男子前晚騎機車從新北市瑞芳區九份下山，行經明燈路段疑自撞道路護欄，整個人往前拋飛，掉落到兩公尺下方鐵道區，所幸距離鐵軌還有半公尺，消防人員在急駛通過的火車旁搶救，吊掛回道路後送醫，有驚無險。

新北市消防局前晚近七時許接獲報案，指有機車騎士發生車禍，整個人從道路跌落到兩公尺下方的鐵軌區域，因為下雨又昏暗，不知道騎士傷勢和狀況，但發現他倒地沒動靜，需要救援。

事故地點在明燈路一段九份往瑞芳市區方向，右側是鐵軌，道路高於鐵軌約兩公尺。救護人員抵達後，檢查發現簡男全身多處擦、挫傷，但意識清楚，無立即生命危險，簡男酒測值為零。

簡男跌落位置，距離火車行駛的鐵軌約半公尺，消防人員救援時，還有列車通過。由於人力搬運不易，消防人員出動救援車輛，用吊臂將簡男吊掛上明燈路面後，再由救護車送往基隆長庚醫院，治療後無大礙。救援過程中一度封鎖明燈路單線車道。

警方初步研判，簡男騎機車下山時，疑因天色昏暗，加上道路濕滑，不慎偏離車道，未與他車碰撞，而是自撞道路右側護欄後機車倒地，他整個人往前拋出，正好跌落到道路下方鐵軌區域，正調閱事故地點周邊監視器，釐清事故原因。