受困南橫山區1天4起 15人獲救 6人仍待援

高雄山區前天下午大雨，連傳四起山域事故，有21人受困南橫山區，消防局昨天上午展開救援，7人吊掛後送。記者石秀華／翻攝 高雄山區前天下午大雨，連傳四起山域事故，有廿一人受困南橫山區，消防局昨天上午展開救援，七人吊掛後送，八人經救難人員引導下山駕車離開，還有六人受困拉庫音溪，因距離遠，昨天色轉暗後就地紮營，預計今天再行救援。

高雄市消防局前天下午三時卅四分許，接獲六人受困於暴漲的拉庫音溪畔，一小時後，又接獲六名登山客遇到暴漲的荖濃溪水，受困於溪畔沙洲；兩地受困十二人身體、糧食無虞，因天色昏暗，就地紮營等候救援。

二起求救事故外，另傳出八人前往十三坑溫泉後失聯，還有一名四十七歲婦人獨登石山，前晚七時六分許體力不支，在石山東鞍營地向消防局求援。

因山區大雨加上天色已晚，消防局在昨天上午天候放晴始兵分多路展開救援；昨上午十時許，受困於十三坑溫泉的八名登山客經救難人員抵達後引導下山，到平地停車位置自行駕車離去；受困石山婦人，由空勤總隊派黑鷹直升機吊掛，運抵小港國際機場後送醫，無大礙。

荖濃溪、拉庫音溪受困十二人，原計畫由救難人員引導下山，但考量冷氣團將至，最後申請空勤總隊支援，昨下午出動直升機至荖濃溪將受困六人後送至天池安全地點，原計畫再吊掛拉庫音溪六人，但天色昏暗，直升機未發現待援者，被迫折返。

高雄市消防局第六大隊副大隊長曾智賢說，受困拉庫音溪六人位處深山，昨救難人員雖已下切至溪谷，但距離受困點仍有七、八處急流須穿越，水深逾一公尺，救援難度高，考量安全，只能請六人就地尋找安全處紮營，預計今天上午再派遣直升機前往吊掛。