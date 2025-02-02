又見微型電動二輪車狂飆國道 移工稱設錯導航模式

兩名男女移工今下午共乘微型電動二輪車，從中彰快速道路上國道3號快官路段狂飆，險象環生，國道警察獲報攔下兩人，兩名移工表示，因導航設成汽車模式才會直接騎上國道，由於車子也無車牌、後座女移工還沒戴安全帽，將一併開罰。

目擊民眾表示，今天下午開車行經中彰快速道路時，看到一名男子騎著微型電動二輪車載著一名未戴安全帽女子，竟一路從中彰快速道路騎上國道3號203公里處快官交流道後一路往南騎，他覺得實在太危險了，把二人攔下，示意他們靠邊停，再通知警方。