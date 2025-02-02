又見微型電動二輪車狂飆國道 移工稱設錯導航模式
兩名男女移工今下午共乘微型電動二輪車，從中彰快速道路上國道3號快官路段狂飆，險象環生，國道警察獲報攔下兩人，兩名移工表示，因導航設成汽車模式才會直接騎上國道，由於車子也無車牌、後座女移工還沒戴安全帽，將一併開罰。
目擊民眾表示，今天下午開車行經中彰快速道路時，看到一名男子騎著微型電動二輪車載著一名未戴安全帽女子，竟一路從中彰快速道路騎上國道3號203公里處快官交流道後一路往南騎，他覺得實在太危險了，把二人攔下，示意他們靠邊停，再通知警方。
原來騎微型電動二輪車的是一名男移工載一名女移工要去霧峰，導航卻將他們帶往國道3號。國道七隊員警據報後，先通知拖吊車把電動二輪車拖吊走，再載二名移工下國道，由於移工的電動二輪車也未依規定掛牌，女移工還未戴安全帽，加上違規上國道，將一併開罰三項違規。
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