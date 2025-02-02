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影／婦人騎機車遭後方汽車撞飛 衝入路旁水溝重傷
屏東縣66歲常姓婦人今中午11點半騎機車行經內埔鄉里義路段時，遭後方汽車駕駛撞飛，婦人當場連人帶車衝入路旁水溝，頭部重傷，現場OHCA無生命跡象，送醫急救後恢復心跳，轉送高雄長庚醫院，肇事原因警方調查中。
警方調查，今2日中午11點半接獲報案，內埔鄉新北勢派出所轄區里義路段，66歲常姓婦人騎機車，竟遭後方汽車駕駛30多歲許男當場撞飛，常姓婦人衝入路旁水溝，常姓婦人有戴安全帽。
消防獲報到場，常姓婦人頭部重傷，當場OHCA無生命跡象，經119救護車急救送往國仁醫院搶救，恢復心跳，轉送高雄長庚醫院；汽車駕駛許男酒測值為零。
附近監視器錄下案發情況，機車騎士騎在前方，突然遭後方汽車撞飛，汽車駕駛疑未注意前方路況未保持安全距離，該路段限速50，詳細肇事原因仍待警方調查中。
警方提醒，開車不超速，且要與前車保持安全距離。
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