閒置鐵皮屋過年深夜人來人往 警攻堅破獲「妞妞」賭場

台南市林姓男子認為春節期間民眾多想試試手氣，在安南區一間鐵皮屋經營起職業賭場；由於該處平時無人出入，過年期間深夜時段卻有人車異常進出，引起警方注意。轄區台南市警第三分局前天持搜索票前往，查獲俗稱「妞妞」的職業賭場，逮捕林姓男子與賭客共計31人。

據了解，妞妞玩法是以一副撲克牌為賭具，賭客輪流作莊；常見玩法有類似牌九的比前後兩道大小，或依牌型及點數大小計算賠率。

警方指出，台南市安南區安和路4段上一間鐵皮屋，平時並無人出入，過年期間晚上至深夜時段，卻有人車異常進出情事，研判疑似有從事不法情事，針對該處所進行蒐證；經掌握相關事證，向台南地方法院聲請搜索票，前天進行攻堅查緝，破門時數名賭客見狀欲脫逃，均遭優勢警力逮捕。

台南市警第三分局指出，春節期間為防制流動性職業賭場流竄，各派出所針對轄內鐵皮屋、工寮及廢棄廠房等處所，加強巡邏及守望，如有發現可疑情形立即由偵查隊接手蒐證與偵辦；本案是與保安警察大隊特殊任務編組警力，查獲俗稱「妞妞」的職業賭場。