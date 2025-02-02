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影／機車未讓行人？礁溪3人過馬路遭撞倒地 網見畫面全挺騎士：有夠衰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

年節期間宜蘭礁溪鄉市區人多車多，發生一起行人過馬路遭機車撞傷意外，起初以為機車未禮讓行人釀禍，但後方轎車行車紀錄器錄到撞擊當下，斑馬線就在一旁，行人不走斑馬線過馬路，連帶害了騎士倒地受傷，警方將依法開罰違規過馬路的行人。

禮讓行人的「霸王條款」只要汽機車撞到行人，很多人都認為未禮讓行人，是駕駛的錯。但發生在大年初二（31日）晚上將近11時，礁溪路5段38號附近，3名行人小跑步穿越馬路時，轎車禮讓停下讓她們通過，但在轎車右側來了1輛機車，疑因轎車擋了騎士視線未停車，撞到其中1名行人與騎士都倒地，騎士躺在路面動彈不得，安全帽撞飛滾到路中。

撞擊的一幕被轎車行車紀錄器拍下，事後貼在Threads「感覺讓了也不對、不讓也不對」，一度以為是機車未禮讓行人，有網友留言「機車衰尬…6000飛」，一群網友則是大罵「行人三寶」、「沒走斑馬線，直接跨雙黃線，機車不用罰」、「任意穿越馬路可以的話，還要斑馬線做什麼？」、「誰規定一定要讓沒有走斑馬線的人」、「白目的是路人，倒楣的是騎士」。

礁溪警方調查，39歲李姓女子自礁溪路五段38號前穿越道路，與48歲江姓男子騎乘機車發生碰撞，李女與江男都受傷，送醫無礙，機車騎士沒有酒駕。警方通知3位行人到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第78條，不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，處500元罰緩，呼籲行人勿違規穿越道路，應行走於斑馬線上，騎士應注意車前動態，避免交通事故。

3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時遭機車撞上，造成1名行人及騎士受傷，機車騎士頭部撞地，安全帽滾到路中。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時遭機車撞上，造成1名行人及騎士受傷，機車騎士頭部撞地，安全帽滾到路中。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時遭機車撞上，造成1名行人及騎士受傷，機車騎士頭部撞地，安全帽滾到路中。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時遭機車撞上，造成1名行人及騎士受傷，機車騎士頭部撞地，安全帽滾到路中。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時，遭機車騎士撞上，造成1名行人及騎士受傷，網友大罵行人，旁邊就有斑馬線卻不走。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時，遭機車騎士撞上，造成1名行人及騎士受傷，網友大罵行人，旁邊就有斑馬線卻不走。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時，遭機車騎士撞上，造成1名行人及騎士受傷，網友大罵行人，旁邊就有斑馬線卻不走。圖／翻攝自Threads
3名行人在礁溪鄉市區穿越馬路時，遭機車騎士撞上，造成1名行人及騎士受傷，網友大罵行人，旁邊就有斑馬線卻不走。圖／翻攝自Threads

宜蘭 機車騎士 行人

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