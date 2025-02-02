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高雄溪水暴漲…12名山友困沙洲 空勤吊掛搶救6人、6人待援
高雄昨下午同時傳桃源區接近拉庫音溪及荖濃溪的沙洲因溪水暴漲，有兩批分別6人受困沙洲，由於距離遠加上救難人員下切溪谷困難，消防申請空勤總隊直升機救援，其中荖濃溪6人已於今天傍晚5時30分許吊掛後送，另6人因天色昏暗，預計明早再行救援。
消防局第六大隊昨天下午同步接獲4起救援案，疲於奔命，其中昨下午3時34分許接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，有2女4男登山客從桃源區多尾蘭山登山口入山後，下切至拉庫音溪溪畔，因山區溪水暴漲導致受困。
六大隊另於下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，兩起受困沙洲案相隔約1小時，六大隊各派出一小組、每組共4人前往現場救援，由於12名登山客受困沙洲位於深山，消防員徹夜上山，受困者回報糧食無虞，已在溪畔安全處紮營夜宿，今天上午分頭前往現場。
救難人員評估因兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，冒險下切至溪谷，但仍有7、8處湍流的急流要克服，加上明天寒流將至，救援一刻不能緩，於是申請空勤總隊直升機前往救援。
空勤直升機於傍晚5時30分許將受困荖濃溪6名登山客以吊掛方式救援順利後送；另受困拉庫音溪的2女4男登山客，因距離較遠，空勤僅接觸到消防員，由於天色已轉暗先行撤離，救難人員考量安全，先就地紮營，預計今早再申請空勤總隊協助。
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